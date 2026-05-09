Україна повернулася в еліту ЧС з хокею вперше за 20 років

Збірна України з хокею офіційно повернулася до елітного дивізіону чемпіонату світу. Українська команда зіграє серед найсильніших збірних планети вперше за 20 років.

Для виходу до еліти Україна мала виконати дві умови в останньому турі дивізіону IA — перемогти Японію в основний час і дочекатися втрати очок збірною Польщі у матчі проти Литви.

Збірна України впоралася зі своїм завданням, обігравши японців із рахунком 3:1. Після цього все залежало від матчу Польща — Литва.

Литовці відкрили рахунок уже на дев’ятій хвилині, а поляки змогли відповісти лише в другому періоді. Основний час завершився внічию, через що Польща втратила важливі очки і не змогла обійти Україну в турнірній таблиці.

"Синьо-жовті" завершили турнір у топ-2 та гарантували собі путівку до елітного дивізіону чемпіонату світу.

Востаннє Україна виступала в еліті ще у 2007 році. Загалом на найвищому рівні збірна провела дев’ять сезонів поспіль — з 1999 по 2007 рік. Найкращим результатом збірної стало дев’яте місце на чемпіонаті світу 2002 року та вихід на Олімпіаду-2002 у Солт-Лейк-Сіті.

Після вильоту команда навіть опускалася до дивізіону IB і певний період не могла вибратися з нижчих дивізіонів світового хокею.

За підсумками ЧС-2024 Україна повернулася до дивізіону IA, а вже через два роки змогла пробитися назад до еліти.

