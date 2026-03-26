Головна Спорт Ексхокеїста українського клубу судять за диверсії на користь Росії

Ексхокеїста українського клубу судять за диверсії на користь Росії

Дата публікації: 26 березня 2026 20:21
Денис Берднікс. Фото: "Київ Кепіталз"

У Латвії висунули обвинувачення двом чоловікам у серії диверсій на залізничній інфраструктурі. Одним із фігурантів справи може бути колишній гравець "Київ Кепіталз" Денис Берднікс.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на програму De facto.

Денис Бердникс
В Україні міг грати диверсант

За даними слідства, у справі Юерднікса йдеться щонайменше про п’ять епізодів підпалів релейних шаф і локомотива. Правоохоронці вважають, що ці дії здійснювалися в інтересах російських спецслужб.

Слідство встановило, що відеозаписи підпалів використовувалися для інформаційних операцій. Їх поширювали так, щоб створити враження, ніби подібні диверсії відбуваються на території України.

За інформацією латвійських спецслужб, підозрюваних могли завербувати через месенджер Telegram. За виконання завдань їм обіцяли винагороду в криптовалюті — від 100 до 5000 доларів. Водночас частину коштів виконавці, ймовірно, так і не отримали.

Обох підозрюваних затримали та взяли під варту і їм інкримінують пошкодження майна, а також сприяння іноземній державі.

Збитки від диверсій оцінюються у сотні тисяч євро.

Наразі триває слідство, яке має встановити всі обставини справи та можливих причетних до організації диверсій.

Латвія Хокей Київ Кепіталз
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
