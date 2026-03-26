Главная Спорт Экс-хоккеиста украинского клуба судят за диверсии в пользу России

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 20:21
Денис Бердникс. Фото: "Киев Кэпиталз"

В Латвии предъявили обвинения двум мужчинам в серии диверсий на железнодорожной инфраструктуре. Одним из фигурантов дела может быть бывший игрок "Киев Кэпиталз" Денис Бердникс.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на программу De facto.

Денис Бердникс
В Украине мог играть диверсант

По данным следствия, в деле Юэрдникса речь идет по меньшей мере о пяти эпизодах поджогов релейных шкафов и локомотива. Правоохранители считают, что эти действия осуществлялись в интересах российских спецслужб.

Следствие установило, что видеозаписи поджогов использовались для информационных операций. Их распространяли так, чтобы создать впечатление, будто подобные диверсии происходят на территории Украины.

По информации латвийских спецслужб, подозреваемых могли завербовать через мессенджер Telegram. За выполнение заданий им обещали вознаграждение в криптовалюте — от 100 до 5000 долларов. В то же время часть средств исполнители, вероятно, так и не получили.

Обоих подозреваемых задержали и взяли под стражу и им инкриминируют повреждение имущества, а также содействие иностранному государству.

Убытки от диверсий оцениваются в сотни тысяч евро.

Сейчас идет следствие, которое должно установить все обстоятельства дела и возможных причастных к организации диверсий.

Латвия Хоккей Киев Кэпиталз
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
