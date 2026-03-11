Международный паралимпийский комитет давит на сбоную Украины

Сборная Украины заявила об репресиях на Паралимпийских играх-2026
Национальный паралимпийский комитет Украины выступил с официальным заявлением о ситуации на XIV зимних Паралимпийских играх. В организации сообщили о систематическом давлении на украинскую команду со стороны представителей Международного паралимпийского комитета и оргкомитета соревнований.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Украины.
Против украинцев применяют репрессии
В заявлении отмечается, что украинские спортсмены и члены штаба команды с начала Игр сталкиваются с ограничениями и препятствиями. По словам представителей команды, подобного отношения к украинской делегации ранее не было за более чем 30 лет участия в Паралимпиадах.
Среди примеров давления в НПК назвали ситуацию с украинским флагом. Команде разрешили разместить его на здании проживания, однако впоследствии представители оргкомитета заставили снять флаг без объяснения причин. После этого государственный символ позволили повесить только в менее заметном месте.
Также в НПК сообщили о замечаниях со стороны представителей МПК относительно коротких ежедневных собраний команды в холле здания проживания, которые длились 10-15 минут и проводились для подведения итогов дня.
Отдельный инцидент произошел во время церемонии награждения украинской паралимпийской чемпионки Александры Кононовой. По информации НПК, представитель МПК требовал снять серьги с украинским флагом и надписью Stop War.
Еще один случай касался семьи украинского спортсмена Тараса Радя. Представители оргкомитета изъяли у членов семьи флаги Украины и платки с национальным орнаментом при попытке пройти на трибуны соревнований.
В НПК заявили, что подобные действия являются беспрецедентными и вызывают беспокойство. В организации также обратили внимание на, по их словам, рост лояльности МПК к представителям России и Беларуси в международном паралимпийском движении.
Также НПК призвал руководство МПК вернуться к принципам Конституции организации и обеспечить соблюдение ее положений во время проведения Паралимпиады-2026.
