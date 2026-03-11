Видео
Главная Спорт Сборная Украины заявила об репресиях на Паралимпийских играх-2026

Сборная Украины заявила об репресиях на Паралимпийских играх-2026

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 21:30
Международный паралимпийский комитет давит на сбоную Украины
Глава Национальног паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич. Фото: кадр из видео

Национальный паралимпийский комитет Украины выступил с официальным заявлением о ситуации на XIV зимних Паралимпийских играх. В организации сообщили о систематическом давлении на украинскую команду со стороны представителей Международного паралимпийского комитета и оргкомитета соревнований.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Украины.

Читайте также:

Против украинцев применяют репрессии

В заявлении отмечается, что украинские спортсмены и члены штаба команды с начала Игр сталкиваются с ограничениями и препятствиями. По словам представителей команды, подобного отношения к украинской делегации ранее не было за более чем 30 лет участия в Паралимпиадах.

Среди примеров давления в НПК назвали ситуацию с украинским флагом. Команде разрешили разместить его на здании проживания, однако впоследствии представители оргкомитета заставили снять флаг без объяснения причин. После этого государственный символ позволили повесить только в менее заметном месте.

Также в НПК сообщили о замечаниях со стороны представителей МПК относительно коротких ежедневных собраний команды в холле здания проживания, которые длились 10-15 минут и проводились для подведения итогов дня.

Отдельный инцидент произошел во время церемонии награждения украинской паралимпийской чемпионки Александры Кононовой. По информации НПК, представитель МПК требовал снять серьги с украинским флагом и надписью Stop War.

Еще один случай касался семьи украинского спортсмена Тараса Радя. Представители оргкомитета изъяли у членов семьи флаги Украины и платки с национальным орнаментом при попытке пройти на трибуны соревнований.

В НПК заявили, что подобные действия являются беспрецедентными и вызывают беспокойство. В организации также обратили внимание на, по их словам, рост лояльности МПК к представителям России и Беларуси в международном паралимпийском движении.

Также НПК призвал руководство МПК вернуться к принципам Конституции организации и обеспечить соблюдение ее положений во время проведения Паралимпиады-2026.

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
