Головна Спорт Паралімпійська збірна України заявила про тиск з боку МПК

Паралімпійська збірна України заявила про тиск з боку МПК

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 21:30
Паралімпійська збірна України заявила про репресії на Паралімпіаді-2026
Глава Національног паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич. Фото: кадр з відео

Національний паралімпійський комітет України повідомив про системний тиск на українську делегацію під час XIV Зимових Паралімпійських ігор. Йдеться про дії представників Міжнародного паралімпійського комітету та оргкомітету змагань.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Національний паралімпійський комітет України.

Читайте також:

Проти українців застосовують репресії

У заяві наголошується, що українські спортсмени та члени штабу команди від початку Ігор стикаються з обмеженнями та перешкодами. За словами представників команди, подібного ставлення до української делегації раніше не було за понад 30 років участі у Паралімпіадах.

Серед прикладів тиску у НПК назвали ситуацію з українським прапором. Команді дозволили розмістити його на будівлі проживання, однак згодом представники оргкомітету змусили зняти прапор без пояснення причин. Після цього державний символ дозволили повісити лише у менш помітному місці.

Також у НПК повідомили про зауваження з боку представників МПК щодо коротких щоденних зборів команди у холі будівлі проживання, які тривали 10–15 хвилин і проводилися для підбиття підсумків дня.

Окремий інцидент стався під час церемонії нагородження української паралімпійської чемпіонки Олександри Кононової. За інформацією НПК, представник МПК вимагав зняти сережки з українським прапором і написом Stop War.

Ще один випадок стосувався родини українського спортсмена Тараса Радя. Представники оргкомітету вилучили у членів родини прапори України та хустки з національним орнаментом під час спроби пройти на трибуни змагань.

У НПК заявили, що подібні дії є безпрецедентними та викликають занепокоєння. В організації також звернули увагу на, за їхніми словами, зростання лояльності МПК до представників Росії та Білорусі у міжнародному паралімпійському русі.

Також НПК закликав керівництво МПК повернутися до принципів Конституції організації та забезпечити дотримання її положень під час проведення Паралімпіади-2026.

Нагадаємо, ексчемпіон світу Майк Тайсон оціник українця Олександра Усика.

Також раніше Тайсон Ф'юрі розповів, як Ріко Верховен переможе Олександра Усика.

Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
