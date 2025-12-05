Видео
Главная Спорт Середа и Байло шокированы предательством Лискун

Середа и Байло шокированы предательством Лискун

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 00:34
Середа и Байло отреагировали на побег Софии Лискун в Россию
София Лискун. Фото: УНИАН

Украинская прыгунья в воду София Лискун сменила гражданство на российское. Эти действия спортсменки были неожиданными даже для партнеров по сборной Украины, от которых она это скрыла.

Предательство Лискун прокомментировали ее бывшие партнеры по сборной Алексей Середа и Ксения Байло в интервью "Суспільному".

Читайте также:

В сборной Украины Лискун выступала в миксте с Середой, а с Байло в синхронных прыжках в воду.

София Лискун предела Украину
Алексей Середа. Фото: european-games.org

Вся сборная Украины была шокирована

Середа признался, что для всей сборной новость стала полной неожиданностью.

"Все в шоке — тренеры, спортсмены, никто не ожидал", — сказал Алексей.

Прыгун отметил, что Лискун никогда не подавала никаких сигналов о возможном отъезде, не говорила о лучших условиях в РФ и не жаловалась на атмосферу в команде.

Спортсмен подчеркнул, что украинские тренеры дали Софии возможность достичь всех своих нынешних успехов, а упоминания о якобы "более компетентных российских специалистах" вызывают непонимание.

Середа добавил, что условия для спортсменов в Украине были вполне комфортными, поскольку сборная регулярно ездила на сборы, получала поддержку федерации и Министерства спорта, а в коллективе царила дружеская атмосфера.

По его мнению, объяснить решение Лискун могут лишь личные мотивы, связанные с семьей, часть которой живет в России.

Похожую позицию высказала и Байло, подчеркнув, что осуждает действия предательницы.

"Я осуждаю этот выбор и не понимаю, почему она так сделала", — сказала Ксения.

Прыгунья отметила, что в сборной Лискун никогда не подвергалась травле или предвзятому отношению, а условия для подготовки были достаточными для дальнейшего развития.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
