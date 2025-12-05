Відео
Головна Спорт Середа та Байло шоковані зрадою Лискун

Середа та Байло шоковані зрадою Лискун

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 00:34
Середа і Байло відреагували на втечу Софії Лискун до Росії
Софія Лискун. Фото: УНІАН

Українська стрибунка у воду Софія Лискун змінила громадянство на російське. Ці дії спортсменки були несподіваними навіть для партнерів по збірній України, від яких вона це приховала.

Зраду Лискун прокоментували її колишні партнери по збірній Олексій Середа та Ксенія Байло в інтерв'ю "Суспільному".

Читайте також:

У збірній України Лискун виступала в міксті з Середою, а з Байло в синхронних стрибках у воду.

София Лискун предела Украину
Олексій Середа. Фото: european-games.org

Вся збірна України була шокована

Середа зізнався, що для всієї збірної новина стала повною несподіванкою.

"Всі у шоці — тренери, спортсмени, ніхто не очікував", — сказав Олексій.

Стрибун зазначив, що Лискун ніколи не подавала жодних сигналів про можливий від’їзд, не говорила про кращі умови в РФ та не скаржилася на атмосферу в команді.

Спортсмен підкреслив, що українські тренери дали Софії можливість досягти всіх своїх нинішніх успіхів, а згадки про нібито "компетентніших російських фахівців" викликають нерозуміння.

Середа додав, що умови для спортсменів в Україні були цілком комфортними, оскільки збірна регулярно їздила на збори, отримувала підтримку федерації та Міністерства спорту, а в колективі панувала дружня атмосфера.

На його думку, пояснити рішення Лискун можуть лише особисті мотиви, пов’язані з родиною, частина якої живе в Росії.

Схожу позицію висловила і Байло, підкресливши, що засуджує дії зрадниці.

"Я засуджую цей вибір і не розумію, чому вона так зробила", — сказала Ксенія.

Стрибунка зазначила, що у збірній Лискун ніколи не наражалася на цькування чи упереджене ставлення, а умови для підготовки були достатніми для подальшого розвитку.

Нагадаємо, найкраща українська біатлоністка Юлія Джима не виступить у 2025 році.

Гранди з турецького чемпіонату почали пробувати купити Тараса Михавко.

Легенда мадридського "Реалу" Тоні Кроос розповів про проблеми в клубі.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
