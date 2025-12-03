Відео
Головна Спорт Титулована українська спортсменка прийняла громадянство Росії

Титулована українська спортсменка прийняла громадянство Росії

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 20:33
Софія Лискун змінила громадянство та перейшла до Росії
Софія Лискун. Фото:

У збірній України зі стрибків у воду сталася зрада країни. Провідна 23-річна стрибунка Софія Лискун поїхала в Росію та прийняла громадянство РФ.

Софія Лискун розповіла російським ЗМІ про зміну громадянства.

Читайте також:
София Лыскун
Софія Лискун. Фото: НОК

Зрада української спортсменки

Лискун пояснила, що вирішила перейти до РФ через нібито "дискримінацію" та проблеми в системі підготовки спортсменів в Україні. За її словами, їй закидали підтримання контакту з першою тренеркою, яка переїхала до Москви.

"У київському басейні висіло гасло: "Спорт поза політикою". Але першими під удар потрапляли ми — спортсмени", — заявила Лискун.

Також вона зазначила, що в Україні нібито працювали тренери з інших видів спорту, що, за її словами, заважало розвитку стрибунів у воду.

Останнім стартом Лискун у складі збірної України став чемпіонат світу з водних видів спорту в Сінгапурі у липні. Найкращий результат — сьоме місце у мікст-команді з висоти 3 та 10 метрів.

За свою кар’єру в Україні 23-річна уродженка Луганська виграла чотири чемпіонати Європи, а у 2022-му єдиний раз стала срібною призеркою чемпіонату світу.

Нагадаємо, українській тенісистці Марті Костюк пропонували змінити громадянство.

У вінгера лондонського "Челсі" Михайла Мудрика э реальний шанс повернутися на поле наступного року.

стрибки у воду Росія російське громадянство спортсмени Софія Лискун
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
