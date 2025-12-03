София Лискун сменила гражданство и перешла в Россию

София Лыскун. Фото:

В сборной Украины по прыжкам в воду произошло предательство страны. Ведущая 23-летняя прыгунья София Лыскун уехала в Россию и приняла гражданство РФ.

София Лискун рассказала российским СМИ о смене гражданства.

София Лыскун. Фото: НОК

Предательство украинской спортсменки

Лыскун объяснила, что решила перейти в РФ из-за якобы "дискриминации" и проблем в системе подготовки спортсменов в Украине. По ее словам, ее обвиняли в поддержании контакта с первым тренером, которая переехала в Москву.

"В киевском бассейне висел лозунг: "Спорт вне политики". Но первыми под удар попадали мы — спортсмены", — заявила Лыскун.

Также она отметила, что в Украине якобы работали тренеры по другим видам спорта, что, по ее словам, мешало развитию прыгунов в воду.

Последним стартом Лыскун в составе сборной Украины стал чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре в июле. Лучший результат — седьмое место в микст-команде с высоты 3 и 10 метров.

За свою карьеру в Украине 23-летняя уроженка Луганска выиграла четыре чемпионата Европы, а в 2022-м единственный раз стала серебряным призером чемпионата мира.

