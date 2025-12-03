Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Титулованная украинская спортсменка приняла гражданство России

Титулованная украинская спортсменка приняла гражданство России

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 20:33
София Лискун сменила гражданство и перешла в Россию
София Лыскун. Фото:

В сборной Украины по прыжкам в воду произошло предательство страны. Ведущая 23-летняя прыгунья София Лыскун уехала в Россию и приняла гражданство РФ.

София Лискун рассказала российским СМИ о смене гражданства.

Реклама
Читайте также:
София Лыскун
София Лыскун. Фото: НОК

Предательство украинской спортсменки

Лыскун объяснила, что решила перейти в РФ из-за якобы "дискриминации" и проблем в системе подготовки спортсменов в Украине. По ее словам, ее обвиняли в поддержании контакта с первым тренером, которая переехала в Москву.

"В киевском бассейне висел лозунг: "Спорт вне политики". Но первыми под удар попадали мы — спортсмены", — заявила Лыскун.

Также она отметила, что в Украине якобы работали тренеры по другим видам спорта, что, по ее словам, мешало развитию прыгунов в воду.

Последним стартом Лыскун в составе сборной Украины стал чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре в июле. Лучший результат — седьмое место в микст-команде с высоты 3 и 10 метров.

За свою карьеру в Украине 23-летняя уроженка Луганска выиграла четыре чемпионата Европы, а в 2022-м единственный раз стала серебряным призером чемпионата мира.

Напомним, украинской теннисистке Марте Костюк предлагали сменить гражданство.

У вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика есть реальный шанс вернуться на поле в следующем году.

прыжки в воду Россия российское гражданство спортсмены София Лыскун
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации