"Шахтер" присоединился к инициативе фонда Future for Ukraine и осуществил мечту военного

"Шахтер" присоединился к инициативе фонда Future for Ukraine

В четверг, 16 февраля, на стадионе Legia Stadium в Варшаве встретились украинский "Шахтер" и французский "Ренн". Игра окончилась победой ФК "Шахтер" со счетом 2:1. Особенно этот матч запомнится военному Андрею Коновалову, недавно вернувшемуся из протезирования и реабилитации после потери конечности.

Андрей — фанат "Шахтера" с многолетним стажем. Попасть на игру любимой команды он мечтал с тех пор, как пошел служить в ряды ВСУ и не имел доступа к привычным радостям, как поболеть на стадионе. Мечту мужчины осуществил благотворительный фонд Future for Ukraine в партнерстве с ФК "Шахтер".

Мечта военного

Сегодня у всех нас общая мечта – это мир. Но у наших военных, которые ежедневно борются за этот мир для Украины, есть и свои заветные желания. Когда Андрей Коновалов поделился, что мирная жизнь для него — это в частности возможность посетить игру любимой футбольной команды, фонд Future for Ukraine сделал все возможное, чтобы это стало реальностью.

Андрей родом из Донецка и всегда болел за местную команду "горняков". В 2014 году после российского вторжения в Донецк Андрей вместе с семьей переехал в Краматорск. Когда 24 февраля вся страна проснулась от страшного известия, мужчина понял: спасаться больше негде. Поэтому отправил жену и двух дочерей в более безопасное место, а сам пошел в военкомат. Служил в терробороне, а через несколько месяцев оказался сразу в нескольких горячих точках. В октябре 2022 года, на одной из боевых задач, он наткнулся на противопехотную мину и потерял ногу.

Благодаря программе "Проект Восстановления" (Project Renew) благотворительного фонда Future for Ukraine в январе Андрей попал на протезирование на остров Мальта, а уже сегодня герой привыкает к своей новой конечности. Поддержать его на пути реабилитации присоединился и ФК "Шахтер". Когда FFU рассказали "горнякам", что их преданный фанат мечтает попасть на игру команды, футбольный клуб сразу принял участие в реализации этого желания.

Что известно

Так, вместе с другим военным Виталием Тарусиным, также проходящим протезирование и реабилитацию на Мальте от FFU, Андрей Коновалов оказался в президентской ложе Legia Stadium. Здесь мужчин встретил директор по футболу и экс-игрок ФК "Шахтер" Дарио Срна, который вручил военным фирменные клубные футболки с их фамилиями и разделил с ними эмоции от просмотра матча. После игры Андрея и Виталия пригласили в раздевалку, где ребята пообщались с остальными игроками и получили в подарок футболки Андрея Пятова и Егора Назарины. Поддержать футболистов пришли также маленькие питомцы CHILDREN HUB — развивающего центра в Варшаве, созданного FFU.

Позитивные эмоции, удивление и горячее фанатское боление – это те эмоции, которых так не хватало мужчинам на их сложном пути во время военной службы. И мы уверены, что именно эти ощущения будут способствовать скорейшему выздоровлению наших защитников.

Фонд Future for Ukraine выражает искреннюю благодарность ФК "Шахтер" и меценату Вадиму Столару за яркий подарок для наших военных и содействие в их мечте!