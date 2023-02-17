"Шахтар" приєднався до ініціативи фонду Future for Ukraine та здійснив мрію військового

"Шахтар" приєднався до ініціативи фонду Future for Ukraine

У четвер, 16 лютого, на стадіоні Legia Stadium у Варшаві зустрілися український "Шахтар" та французький "Ренн". Гра закінчилася перемогою ФК "Шахтар" з рахунком 2:1. Особливо цей матч запамʼятається військовому Андрію Коновалову, який нещодавно повернувся з протезування та реабілітації після втрати кінцівки.

Андрій — фанат "Шахтаря" з багаторічним стажем. Потрапити на гру улюбленої команди він мріяв відтоді, як пішов служити до лав ЗСУ та не мав доступу до звичних радощів, як-от повболівати на стадіоні. Мрію чоловіка здійснив благодійний фонд Future for Ukraine у партнерстві з ФК "Шахтар".

Мрія військового

Сьогодні у всіх нас спільна мрія — це мир. Але у наших військових, які щодня виборюють цей мир для України, є і свої заповітні бажання. Коли Андрій Коновалов поділився, що мирне життя для нього — це, зокрема, можливість відвідати гру улюбленої футбольної команди, фонд Future for Ukraine зробив усе можливе, аби це стало реальністю.

Андрій родом із Донецька і завжди вболівав за місцеву команду "гірників". У 2014 році після російського вторгнення у Донецьк Андрій разом із родиною переїхав до Краматорська. Коли 24 лютого вся країна прокинулася від страшної звістки, чоловік зрозумів: рятуватися більше нема де. Тому відправив дружину та двох донечок у безпечніше місце, а сам пішов до військкомату. Служив у теробороні, а за кілька місяців опинився одразу у кількох гарячих точках. У жовтні 2022 року, на одному з бойових завдань, він натрапив на протипіхотну міну та втратив ногу.

Завдяки програмі "Проєкт Відновлення" (Project Renew) благодійного фонду Future for Ukraine у січні Андрій потрапив на протезування до острова Мальта, а вже сьогодні герой звикає до своєї нової кінцівки. Підтримати його на шляху реабілітації долучився і ФК "Шахтар". Коли FFU розповіли "гірникам", що їхній відданий фанат мріє потрапити на гру команди, футбольний клуб одразу долучився до реалізації цього бажання.

Що відомо

Так, разом з іншим військовим Віталієм Тарусіним, який також проходить протезування та реабілітацію на Мальті від FFU, Андрій Коновалов опинився у президентській ложі Legia Stadium. Тут чоловіків зустрів Директор з футболу та екс-гравець ФК "Шахтар" Даріо Срна, який вручив військовим фірмові клубні футболки з їхніми прізвищами та розділив з ними емоції від перегляду матчу. Після гри Андрія та Віталія запросили до роздягальні команди, де хлопці поспілкувалися з рештою гравців та отримали у подарунок футболки Андрія Пʼятова та Єгора Назарини. Підтримати футболістів прийшли також маленькі вихованці CHILDREN HUB — розвивального центру у Варшаві, створеного FFU.

Позитивні емоції, здивування та гаряче фанатське вболівання — це ті емоції, яких так не вистачало чоловікам на їхньому складному шляху під час військової служби. І ми впевнені, що саме ці відчуття сприятимуть якнайшвидшому одужанню наших захисників.

Фонд Future for Ukraine висловлює щиру вдячність ФК "Шахтар" та меценату Вадиму Столару за яскравий подарунок для наших військових та сприяння у здійсненні їхньої мрії!