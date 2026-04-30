Шахтер - Кристал Пэлас: Megogo транслирует матч в эти минуты

"Шахтер" в четверг, 30 апреля, проводит первый матч полуфинала Лиги конференций против "Кристал Пэлес". Поединок состоится в Кракове и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Где покажут матч "Шахтер" — "Кристал Пэлас"

Прямая трансляция матча "Шахтер" — "Кристал Пэлас" доступна на цифровой платформе Megogo. Именно этот сервис имеет права на показ поединка в Украине, и зрители могут посмотреть игру в режиме реального времени.

Для "горняков" это исторический полуфинал — первый в Лиге конференций и четвертый в еврокубках в целом. Также матч станет юбилейным, 20-м противостоянием донецкого клуба против команд из Англии на международной арене.

Команда Арды Турана подходит к игре в напряженном графике, поскольку в следующей игре будет дерби против киевского "Динамо". От результата игры в Кракове будут зависеть шансы украинской команды перед ответным матчем.