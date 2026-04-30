Шахтар — Крістал Пелес: Megogo транслює матч в ці хвилини

Шахтар — Крістал Пелас: трансляція матчу прямо зараз на Megogo
"Шахтар" в четвер, 30 квітня, проводить перший матч півфіналу Ліги конференцій проти "Крістал Пелес". Поєдинок відбудеться у Кракові та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Про початок матчу та транслятора повідомив портал Новини.LIVE.
Де покажуть матч "Шахтар" — "Крістал Пелес"
Пряма трансляція матчу "Шахтар" — "Крістал Пелес" доступна на цифровій платформі Megogo. Саме цей сервіс має права на показ поєдинку в Україні, і глядачі можуть переглянути гру в режимі реального часу.
Для "гірників" це історичний півфінал — перший у Лізі конференцій та четвертий у єврокубках загалом. Також матч стане ювілейним, 20-м протистоянням донецького клубу проти команд з Англії на міжнародній арені.
Команда Арди Турана підходить до гри в напруженому графіку, оскільки в наступній грі буде дербі проти київського "Динамо". Від результату гри в Кракові залежатимуть шанси української команди перед матчем-відповіддю.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в "Динамо" можуть повернути сина легенди клубу.
Також Новини.LIVE інформував, де та коли "Шахтар" зіграє проти "Крістал Пелес" у півфіналі Ліги конференцій.