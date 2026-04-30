Шахтар та Крістал Пелес оголосили стартові склади на матч Ліги конференцій

Арда Туран. Фото: "Шахтар"

"Шахтар" визначився зі стартовим складом на перший матч 1/2 фіналу Ліги конференцій проти "Крістал Пелес". Поєдинок відбудеться 30 квітня в Кракові, початок — о 22:00.

Про стартові склади команд повідомив портал Новини.LIVE.

Стартові склади матчу "Шахтар" — "Крістал Пелес"

Головний тренер "гірників" Арда Туран довірив місце у воротах Дмитру Різнику. У лінії оборони зіграють Вінісіус Тобіас, Микола Матвієнко, Валерій Бондар і Педро Енріке. У центрі поля діятимуть Марлон Гомес, Олег Очеретько і Педрінью, а на флангах атаки вийдуть Егіналдо і Аліссон. На вістрі атаки зіграє Кауан Еліас.

На лаві запасних у донеччан залишилися Денис Твардовський, Марлон Сантос, Іраклі Азаров, Алаа Грам, Невертон, Ізакі, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Лукас Феррейра, Проспер Оба, Лассіна Траоре та Лука Мейреллес.

"Крістал Пелес" також оголосив стартовий склад. З перших хвилин вийдуть Гендерсон — Річардс, Канво, Лакруа, Мітчелл, Муньйос — Вортон, Камада, Піно, Сарр — Матета.

У запасі англійського клубу перебувають Меттьюз, Бенітес, Лерма, Джонсон, Клайн, Гʼюз, Ларсен, Соса, Кардінес, Ріад і Девенні.

