Шахтер и Кристал Пэлас объявили стартовые составы на матч Лиги конференций

Арда Туран. Фото: "Шахтер"

"Шахтер" определился со стартовым составом на первый матч 1/2 финала Лиги конференций против "Кристал Пэлас". Поединок состоится 30 апреля в Кракове, начало — в 22:00.

О стартовых составах команд сообщил портал Новини.LIVE.

Стартовые составы матча "Шахтер" — "Кристал Пэлас"

Главный тренер "горняков" Арда Туран доверил место в воротах Дмитрию Ризныку. В линии обороны сыграют Винисиус Тобиас, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь и Педро Энрике. В центре поля будут действовать Марлон Гомес, Олег Очеретько и Педринью, а на флангах атаки выйдут Эгиналдо и Алиссон. На острие атаки сыграет Кауан Элиас.

На скамейке запасных у дончан остались Денис Твардовский, Марлон Сантос, Иракли Азаров, Алаа Грам, Невертон, Изаки, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Лукас Феррейра, Проспер Оба, Лассина Траоре и Лука Мейреллес.

"Кристал Пэлас" также объявил стартовый состав. С первых минут выйдут Хендерсон — Ричардс, Канво, Лакруа, Митчелл, Муньйос — Уортон, Камада, Пино, Сарр — Матета.

В запасе английского клуба находятся Мэттьюз, Бенитес, Лерма, Джонсон, Клайн, Хьюз, Ларсен, Соса, Кардинес, Риад и Девенни.

