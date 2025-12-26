Шахтер откроет первую футбольную академию в Италии

Шахтер откроет футбольную академию в европейской стране
Донецкий "Шахтер" расширит сеть своих детских футбольных академий. Клуб сейчас развивается в Западной Европе.
Об этом сообщила пресс-служба "Шахтера" в Telegram.
Новая академия донецкого "Шахтера"
Донецкий "Шахтер" объявил об открытии первой футбольной академии клуба в Италии. Новый проект будет реализован в городе Скафати, расположенном в регионе Кампания. Официальное открытие академии запланировано на 4 января 2026 года.
Академия будет работать с детьми в возрасте от 3 до 13 лет, к занятиям будут привлекать как мальчиков, так и девочек. В "Шахтере" рассказали, что тренировки будут проходить на современном футбольном поле с полной инфраструктурой, отвечающей требованиям безопасности и комфорта для детского спорта.
В клубе отмечают, что программа будет базироваться на методиках подготовки, которые используются в системе "Шахтера".
"Горняки" сообщили, что открытие академии в Италии является частью стратегии международного развития клуба и расширения его присутствия в Европе.
Напомним, футболист "Баварии" сейчас лидирует в гонке за Золотой мяч-2026.
Киевское "Динамо" вернет игрока, который не играл у предыдущего тренерского штаба.
Читайте Новини.LIVE!