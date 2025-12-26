Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шахтер откроет футбольную академию в европейской стране

Шахтер откроет футбольную академию в европейской стране

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 14:01
Шахтер откроет первую футбольную академию в Италии
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" расширит сеть своих детских футбольных академий. Клуб сейчас развивается в Западной Европе.

Об этом сообщила пресс-служба "Шахтера" в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Новая академия Шахтера
Объявление о новой академии "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Новая академия донецкого "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" объявил об открытии первой футбольной академии клуба в Италии. Новый проект будет реализован в городе Скафати, расположенном в регионе Кампания. Официальное открытие академии запланировано на 4 января 2026 года.

Академия будет работать с детьми в возрасте от 3 до 13 лет, к занятиям будут привлекать как мальчиков, так и девочек. В "Шахтере" рассказали, что тренировки будут проходить на современном футбольном поле с полной инфраструктурой, отвечающей требованиям безопасности и комфорта для детского спорта.

В клубе отмечают, что программа будет базироваться на методиках подготовки, которые используются в системе "Шахтера".

"Горняки" сообщили, что открытие академии в Италии является частью стратегии международного развития клуба и расширения его присутствия в Европе.

Напомним, футболист "Баварии" сейчас лидирует в гонке за Золотой мяч-2026.

Киевское "Динамо" вернет игрока, который не играл у предыдущего тренерского штаба.

Италия дети ФК Шахтер УПЛ академия
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации