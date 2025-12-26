Шахтер откроет первую футбольную академию в Италии

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" расширит сеть своих детских футбольных академий. Клуб сейчас развивается в Западной Европе.

Об этом сообщила пресс-служба "Шахтера" в Telegram.

Объявление о новой академии "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Новая академия донецкого "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" объявил об открытии первой футбольной академии клуба в Италии. Новый проект будет реализован в городе Скафати, расположенном в регионе Кампания. Официальное открытие академии запланировано на 4 января 2026 года.

Академия будет работать с детьми в возрасте от 3 до 13 лет, к занятиям будут привлекать как мальчиков, так и девочек. В "Шахтере" рассказали, что тренировки будут проходить на современном футбольном поле с полной инфраструктурой, отвечающей требованиям безопасности и комфорта для детского спорта.

В клубе отмечают, что программа будет базироваться на методиках подготовки, которые используются в системе "Шахтера".

"Горняки" сообщили, что открытие академии в Италии является частью стратегии международного развития клуба и расширения его присутствия в Европе.

