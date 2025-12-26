Шахтар відкриє першу футбольну академію в Італії

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" розширить мережу своїх дитячих футбольних академій. Клуб наразі розвивається в Західній Європі.

Про це повідомила пресслужба "Шахтаря" в Telegram.

Оголошення про нову академію "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Нова академія донецького "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" оголосив про відкриття першої футбольної академії клубу в Італії. Новий проєкт буде реалізований у місті Скафаті, що розташоване в регіоні Кампанія. Офіційне відкриття академії заплановане на 4 січня 2026 року.

Академія працюватиме з дітьми віком від 3 до 13 років, до занять залучатимуть як хлопчиків, так і дівчаток. У "Шахтарі" розповіли, що тренування проходитимуть на сучасному футбольному полі з повною інфраструктурою, що відповідає вимогам безпеки та комфорту для дитячого спорту.

У клубі зазначають, що програма базуватиметься на методиках підготовки, які використовуються в системі "Шахтаря".

"Гірники" повідомили, що відкриття академії в Італії є частиною стратегії міжнародного розвитку клубу та розширення його присутності в Європі.

