Україна
Шахтар відкриє футбольну академію в європейській країні

Шахтар відкриє футбольну академію в європейській країні

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 14:01
Шахтар відкриє першу футбольну академію в Італії
Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" розширить мережу своїх дитячих футбольних академій. Клуб наразі розвивається в Західній Європі.

Про це повідомила пресслужба "Шахтаря" в Telegram.

Читайте також:
Новая академия Шахтера
Оголошення про нову академію "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Нова академія донецького "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" оголосив про відкриття першої футбольної академії клубу в Італії. Новий проєкт буде реалізований у місті Скафаті, що розташоване в регіоні Кампанія. Офіційне відкриття академії заплановане на 4 січня 2026 року.

Академія працюватиме з дітьми віком від 3 до 13 років, до занять залучатимуть як хлопчиків, так і дівчаток. У "Шахтарі" розповіли, що тренування проходитимуть на сучасному футбольному полі з повною інфраструктурою, що відповідає вимогам безпеки та комфорту для дитячого спорту.

У клубі зазначають, що програма базуватиметься на методиках підготовки, які використовуються в системі "Шахтаря".

"Гірники" повідомили, що відкриття академії в Італії є частиною стратегії міжнародного розвитку клубу та розширення його присутності в Європі.

Нагадаємо, футболіст "Баварії" наразі лідирує в гонці за Золотий м'яч-2026.

Київське "Динамо" поверне гравця, який не грав у ппереднього тренерського штабу.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
