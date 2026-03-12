Шахтер открыл счет в первом тайме матча с польским Лехом

Игроки донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"

В Познани завершился первый тайм матча 1/8 финала Лиги конференций между местным "Лехом" и донецким "Шахтером". В первой половине "горняки" доказали, что они являются фаворитом игры.

После первого тайма счет 0:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Как прошел первый тайм игры "Лех" — "Шахтер"

Единственный мяч в тайме был забит на 36-й минуте. После борьбы на половине поля соперника Элиас пяткой отдал передачу в свободную зону, куда ворвался Марлон Гомес. Бразилец вышел под углом на ворота и точным ударом переиграл голкипера "Леха" Бартоша Мрозека.

Вскоре после забитого гола автор мяча получил желтую карточку. Арбитр Рохит Сагги из Норвегии наказал Марлона Гомеса предупреждением за эмоциональное празднование взятия ворот.

В первом тайме "Шахтер" имел еще несколько прекрасных моментов, чтобы увеличить преимущество. Ближайшим ко второму голу был Невертон, который после передачи Педриньо вышел один на один с вратарем, но не смог переиграть Мрозека.

Также в первой половине игры травмировался Дмитрий Крыськив, которого заменили на автора гола Марлона Гомеса.

