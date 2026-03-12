Відео
Україна
Відео

Головна Спорт Шахтар після першого тайму домінує над Лехом, але забив лише раз

Шахтар після першого тайму домінує над Лехом, але забив лише раз

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 20:50
Шахтар забив гол Леху у першому матчі 1/8 фіналу ЛК
Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

У Познані завершився перший тайм матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій між місцевим "Лехом" та донецьким "Шахтарем". В першій половині "гірники" довели, що вони є фаворитом гри.

Після першого тайму рахунок 0:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Як пройшов перший тайм гри "Лех" — "Шахтар"

Єдиний м’яч у таймі було забито на 36-й хвилині. Після боротьби на половині поля суперника Еліас п’ятою віддав передачу у вільну зону, куди увірвався Марлон Гомес. Бразилець вийшов під кутом на ворота та точним ударом переграв голкіпера "Леха" Бартоша Мрозека.

Незабаром після забитого голу автор м’яча отримав жовту картку. Арбітр Рохіт Саггі з Норвегії покарав Марлона Гомеса попередженням за емоційне святкування взяття воріт.

У першому таймі "Шахтар" мав ще кілька чудових моментів, щоб збільшити перевагу. Найближчим до другого голу був Невертон, який після передачі Педріньйо вийшов один на один із воротарем, але не зміг переграти Мрозека.

Також в першій половині гри травмувався Дмитро Криськів, якого замінили на автора голу Марлона Гомеса.





футбол ФК Шахтар Ліга Конференцій єврокубки Лехія Гданськ
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
