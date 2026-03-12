Шахтар забив гол Леху у першому матчі 1/8 фіналу ЛК

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

У Познані завершився перший тайм матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій між місцевим "Лехом" та донецьким "Шахтарем". В першій половині "гірники" довели, що вони є фаворитом гри.

Після першого тайму рахунок 0:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як пройшов перший тайм гри "Лех" — "Шахтар"

Єдиний м’яч у таймі було забито на 36-й хвилині. Після боротьби на половині поля суперника Еліас п’ятою віддав передачу у вільну зону, куди увірвався Марлон Гомес. Бразилець вийшов під кутом на ворота та точним ударом переграв голкіпера "Леха" Бартоша Мрозека.

Незабаром після забитого голу автор м’яча отримав жовту картку. Арбітр Рохіт Саггі з Норвегії покарав Марлона Гомеса попередженням за емоційне святкування взяття воріт.

У першому таймі "Шахтар" мав ще кілька чудових моментів, щоб збільшити перевагу. Найближчим до другого голу був Невертон, який після передачі Педріньйо вийшов один на один із воротарем, але не зміг переграти Мрозека.

Також в першій половині гри травмувався Дмитро Криськів, якого замінили на автора голу Марлона Гомеса.

Нагадаємо, ексчемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон висловився про шанси Олександра Усика в гіпотетичних боях з зірками минулого.

Також Тайсон оцінив кар'єру Василя Ломаченка, якого вважали найкращим у світі.