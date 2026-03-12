Шахтар оголосив склад на матч Ліги конференцій

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" визначився зі стартовим складом на перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги конференцій проти польського "Леха". Матч відбудеться у Познані.

Стартовий склад опублікувала пресслужба "гірників", повідомив портал Новини.LIVE.

"Шахтар" назвав свій склад на матч

Тренерський штаб команди на чолі з Ардою Тураном довірив місце у старті воротарю Дмитру Різнику. У лінії оборони зіграють Вінісіус Тобіас, Марлон Сантос, Валерій Бондар та Педро Енріке. Раніше отримав травму основний захисник Микола Матвієнко.

У центрі поля розпочнуть матч Дмитро Криськів, Олег Очеретько та Педріньйо. В атаці вийдуть Невертон, Аліссон та Кауан Еліас. Несподівано на лаві запасних опинився Марлон Гомес.

Стартовий склад "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Перший матч 1/8 фіналу Ліги конференцій "Лех" — "Шахтар" відбудеться на Міському стадіоні в Познані. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

