Легія намагалася підписати Траоре із Шахтаря

Шахтар отримав з Польші пропозицію за свого топового нападника
Варшавська "Легія" намагалася підписати нападника "Шахтаря" Лассіну Траоре. Польський клуб зробив пропозицію щодо трансферу 25-річного форварда.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на TransferFeed.
"Шахтаря" ледь не залишили без нападника
Сам футболіст підтвердив, що контактував із представниками "Легії" та отримав привабливу пропозицію щодо продовження кар’єри. При цьому команда з Варшави зараз перебуває лише на 18-му місці у турнірній таблиці.
Втім, керівництво "Шахтаря" переконало гравця залишитися в команді щонайменше до завершення сезону. Донецький клуб не хоче втрачати важливого виконавця посеред чемпіонату, враховуючи боротьбу в УПЛ та виступи в Лізі конференцій.
У поточному сезоні Траоре провів шість матчів, у яких забив чотири голи та віддав одну результативну передачу. Частину сезону нападник пропустив через травму.
Після повернення форвард швидко набрав форму — у трьох останніх матчах він відзначився чотирма голами.
За даними Transfermarkt, трансферна вартість футболіста становить близько трьох мільйонів євро.
Нагадаємо, у київському "Динамо" віддали конкуренту якісного футболіста.
Легендарний супеважковаговик Майк Тайсон висловився про місце в історії боксу українця Олександра Усика.
Читайте Новини.LIVE!