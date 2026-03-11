Легія намагалася підписати Траоре із Шахтаря

Лассіна Траоре. Фото: "Шахтар"

Варшавська "Легія" намагалася підписати нападника "Шахтаря" Лассіну Траоре. Польський клуб зробив пропозицію щодо трансферу 25-річного форварда.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на TransferFeed.

"Шахтаря" ледь не залишили без нападника

Сам футболіст підтвердив, що контактував із представниками "Легії" та отримав привабливу пропозицію щодо продовження кар’єри. При цьому команда з Варшави зараз перебуває лише на 18-му місці у турнірній таблиці.

Втім, керівництво "Шахтаря" переконало гравця залишитися в команді щонайменше до завершення сезону. Донецький клуб не хоче втрачати важливого виконавця посеред чемпіонату, враховуючи боротьбу в УПЛ та виступи в Лізі конференцій.

У поточному сезоні Траоре провів шість матчів, у яких забив чотири голи та віддав одну результативну передачу. Частину сезону нападник пропустив через травму.

Після повернення форвард швидко набрав форму — у трьох останніх матчах він відзначився чотирма голами.

За даними Transfermarkt, трансферна вартість футболіста становить близько трьох мільйонів євро.

