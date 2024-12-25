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Футболіст Шахтаря відвідав матч клубу, який хоче його купити

25 грудня 2024 15:17
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Лассіна Траоре покине Шахтар і перейде до клубу Ліги 1
Ласіна Траоре. Фото: "Шахтар"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Форвард донецького "Шахтаря" Ласіна Траоре невдовзі може покинути команду. Футболіста чекають в Лізі 1.

Ласіні вдалося сильніше підігріти чутки, оскільки він побував на матчі зацікавленого клубу, передає паблік Abdellan Zoubpez.

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Ласина Траоре
Ласіна Траоре (зліва) на матчі "Ланса". Фото: x.com/rclensynadamas

Траоре покине "Шахтар"

Після початку зимової перерви в УПЛ буркінієць полетів у Францію, де відвідав матч Кубка Франції між "Лансом" та "ПСЖ".

Раніше стало відомо, що Траоре зацікавив "Ланс" та  "Реймс", де виникли проблеми з нападниками по ходу цього сезону.

Цікаво, що "Ланс" більше зацікавлений в гравцеві, оскільки залишився майже без нападників.

Варто відзначити, що цього сезону Лассіна Траоре поступився місцем у складі Даниїлу Сікану, провівши лише 13 матчів, у яких забив два голи та віддав три асисти. У стартовому складі він з’являвся лише в останніх двох іграх.

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футбол ФК Шахтар Французька Ліга 1 Футбол трансфери Марсель

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