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Футболист Шахтера посетил матч клуба, который хочет его купить

25 декабря 2024 15:17
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Лассина Траоре покинет Шахтер и перейдет в клуб Лиги 1
Ласина Траоре. Фото: "Шахтер"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Форвард донецкого "Шахтера" Ласина Траоре вскоре может покинуть команду. Футболиста ждут в Лиге 1

Лассине удалось сильнее подогреть слухи, поскольку он побывал на матче заинтересованного клуба, передает паблик Abdellan Zoubpez.

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Ласина Траоре
Ласина Траоре (слева) на матче "Ланса". Фото: x.com/rclensynadamas

Траоре покинет "Шахтер"

После начала зимнего перерыва в УПЛ буркиниец улетел во Францию, где посетил матч Кубка Франции между "Лансом" и "ПСЖ".

Ранее стало известно, что Траоре заинтересовал "Ланс" и "Реймс", где возникли проблемы с нападающими по ходу этого сезона.

Интересно, что "Ланс" больше заинтересован в игроке, поскольку остался почти без нападающих.

Стоит отметить, что в этом сезоне Лассина Траоре уступил место в составе Даниилу Сикану, проведя лишь 13 матчей, в которых забил два гола и отдал три ассиста. В стартовом составе он появлялся только в последних двух играх.

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футбол ФК Шахтер Французская Лига 1 Футбол трансферы Марсель

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15:17 Футболист Шахтера посетил матч клуба, который хочет его купить

15:06 В Киеве установили самую большую в Европе ханукию — фоторепортаж

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:59 Процесс разминирования Николаева – помощь аграриям

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