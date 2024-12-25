Лассина Траоре покинет Шахтер и перейдет в клуб Лиги 1

Футболист Шахтера посетил матч клуба, который хочет его купить
Форвард донецкого "Шахтера" Ласина Траоре вскоре может покинуть команду. Футболиста ждут в Лиге 1
Лассине удалось сильнее подогреть слухи, поскольку он побывал на матче заинтересованного клуба, передает паблик Abdellan Zoubpez.
Траоре покинет "Шахтер"
После начала зимнего перерыва в УПЛ буркиниец улетел во Францию, где посетил матч Кубка Франции между "Лансом" и "ПСЖ".
Ранее стало известно, что Траоре заинтересовал "Ланс" и "Реймс", где возникли проблемы с нападающими по ходу этого сезона.
Интересно, что "Ланс" больше заинтересован в игроке, поскольку остался почти без нападающих.
Стоит отметить, что в этом сезоне Лассина Траоре уступил место в составе Даниилу Сикану, проведя лишь 13 матчей, в которых забил два гола и отдал три ассиста. В стартовом составе он появлялся только в последних двух играх.
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