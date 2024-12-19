Лассина Траоре может покинуть Шахтер и перейти в Ланс или Реймс

Клуб из ТОП-5 чемпионатов готовит предложение Шахтеру за форварда
Донецкий "Шахтер" в скором времени может оформить продажу игрока в топовый чемпионат. Интересно, что продадут не Георгия Судакова.
По информации портала AfricaFoot, прописку может сменить Лассина Траоре.
Траоре покинет Шахтер
Источник сообщил, что интерес к 23-летнему форварду из Буркина-Фасо проявляют французские клубы. Потенциальных покупателей не пугает, что нападающий находится в очень плохой форме.
На этот момент интерес к Траоре проявляют "Ланс" и "Реймс".
При этом "Лансу" футболист больше нужен, поскольку у команды эпидемия травм в линии атаки.
Отметим, что в текущем сезоне Траоре проиграл конкуренцию Даниилу Сикану и сыграл всего в 13 матчах, где забил два гола и совершил три ассиста. Только в последних двух играх футболист выходил в старте.
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