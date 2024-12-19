Лассіна Траоре може покинути Шахтар і перейти в Ланс або Реймс

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" незабаром може оформити продаж гравця в топовий чемпіонат. Цікаво, що продадуть не Георгія Судакова.

За інформацією порталу AfricaFoot, прописку може змінити Лассіна Траоре.

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Траоре залишить Шахтар

Джерело повідомило, що інтерес до 23-річного форварда з Буркіна-Фасо виявляють французькі клуби. Потенційних покупців не лякає те, що нападник перебуває в дуже поганій формі.

На цю мить інтерес до Траоре виявляють "Ланс" та "Реймс".

При цьому "Лансу" футболіст більше потрібен, оскільки в команди епідемія травм у лінії атаки.

Зазначимо, що в поточному сезоні Траоре програв конкуренцію Даниїлу Сікану та зіграв всього в 13 матчах, де забив два голи та зробив три асисти. Лише в останніх двох іграх футболіст виходив у старті.

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