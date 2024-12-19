Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Клуб із ТОП-5 чемпіонатів готує пропозицію Шахтарю за форварда arrow

Клуб із ТОП-5 чемпіонатів готує пропозицію Шахтарю за форварда

19 грудня 2024 23:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Лассіна Траоре може покинути Шахтар і перейти в Ланс або Реймс
Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Донецький "Шахтар" незабаром може оформити продаж гравця в топовий чемпіонат. Цікаво, що продадуть не Георгія Судакова.

За інформацією порталу AfricaFoot, прописку може змінити Лассіна Траоре.

Читайте також:
Лассина Траоре
Лассіна Траоре. Фото: "Шахтар"

Траоре залишить Шахтар

Джерело повідомило, що інтерес до 23-річного форварда з Буркіна-Фасо виявляють французькі клуби. Потенційних покупців не лякає те, що нападник перебуває в дуже поганій формі.

На цю мить інтерес до Траоре виявляють "Ланс" та "Реймс".

При цьому "Лансу" футболіст більше потрібен, оскільки в команди епідемія травм у лінії атаки.

Зазначимо, що в поточному сезоні Траоре програв конкуренцію Даниїлу Сікану та зіграв всього в 13 матчах, де забив два голи та зробив три асисти. Лише в останніх двох іграх футболіст виходив у старті.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе для пряму онлайн трансляцію реваншу Усик — Ф'юрі.

В УАФ висловились щодо проваленого допінг-тесту Михайла Мудрика.

У донецькому "Шахтарі" прийняли рішення щодо нового головного тренера.

У збірній України "зіркова хвороба" виявлена у футбліста леверкузенського "Баєра".

футбол ФК Шахтар Французька Ліга 1 Футбол трансфери Лассіна Траоре

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 Повторна ВЛК — чи має громадянин іти сам

Термінова новина

00:23 Удар по Кривому Рогу — з-під завалів дістали підлітка та чоловіка

Термінова новина

00:11 РФ вдарила по житловому будинку у Кривому Розі

19 грудня 2024

23:59 Клуб із ТОП-5 чемпіонатів готує пропозицію Шахтарю за форварда

23:56 Умєров назвав, коли відбудеться засідання Рамштайн

23:56 Шольц і Трамп обговорили шлях до миру в Україні — подробиці

23:29 Українського журналіста та військового знайшли мертвим — деталі

23:06 У Кривому Розі чутно сильні вибухи — що відомо

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

23:04 Росіяни заявили, що "хакнули" сайт Мін'юсту

23:03 Староста допомагав ухилянтам уникнути мобілізації — яке покарання

00:30 Повторна ВЛК — чи має громадянин іти сам

Термінова новина

00:23 Удар по Кривому Рогу — з-під завалів дістали підлітка та чоловіка

Термінова новина

00:11 РФ вдарила по житловому будинку у Кривому Розі

19 грудня 2024

23:59 Клуб із ТОП-5 чемпіонатів готує пропозицію Шахтарю за форварда

23:56 Умєров назвав, коли відбудеться засідання Рамштайн

23:56 Шольц і Трамп обговорили шлях до миру в Україні — подробиці

23:29 Українського журналіста та військового знайшли мертвим — деталі

23:06 У Кривому Розі чутно сильні вибухи — що відомо

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

23:04 Росіяни заявили, що "хакнули" сайт Мін'юсту

23:03 Староста допомагав ухилянтам уникнути мобілізації — яке покарання

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні