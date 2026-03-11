В Польше хотели купить Траоре из Шахтера

Лассина Траоре. Фото: "Шахтер"

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре мог продолжить карьеру в Польше. Варшавская "Легия" направила предложение о трансфере 25-летнего футболиста.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на TransferFeed.

"Шахтера" едва не оставили без нападающего

Сам футболист подтвердил, что контактировал с представителями "Легии" и получил заманчивое предложение по продолжению карьеры. При этом команда из Варшавы сейчас находится лишь на 18-м месте в турнирной таблице.

Впрочем, руководство "Шахтера" убедило игрока остаться в команде как минимум до завершения сезона. Донецкий клуб не хочет терять важного исполнителя посреди чемпионата, учитывая борьбу в УПЛ и выступления в Лиге конференций.

В текущем сезоне Траоре провел шесть матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Часть сезона нападающий пропустил из-за травмы.

После возвращения форвард быстро набрал форму — в трех последних матчах он отметился четырьмя голами.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет около трех миллионов евро.

