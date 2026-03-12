Видео
Главная Спорт Стал известен стартовый состав Шахтера на матч Лиги конференций

Стал известен стартовый состав Шахтера на матч Лиги конференций

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 19:30
Шахтер опубликовал состав на матч Лиги конференций с Лехом
Игроки донецкого "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" представил стартовый состав на первый матч 1/8 финала Лиги конференций против польского "Леха". Команда проведет игру на выезде в Познани.

Стартовый состав опубликовала пресс-служба "горняков", сообщил портал Новини.LIVE.

"Шахтер" назвал свой состав на матч

Тренерский штаб команды во главе с Ардой Тураном доверил место в старте вратарю Дмитрию Ризныку. В линии обороны сыграют Винисиус Тобиас, Марлон Сантос, Валерий Бондарь и Педро Энрике. Ранее получил травму основной защитник Николай Матвиенко.

В центре поля начнут матч Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько и Педриньо. В атаке выйдут Невертон, Алиссон и Кауан Элиас. Неожиданно на скамейке запасных оказался Марлон Гомес.

Стартовый состав Шахтера
Стартовый состав "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Первый матч 1/8 финала Лиги конференций "Лех" - "Шахтер" состоится на Городском стадионе в Познани. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

футбол ФК Шахтер Лига Конференций еврокубки Арда Туран
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
