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Главная Спорт Шахтер уступил Полесью: Карпаты, несмотря на неудачу, возглавили УПЛ

Шахтер уступил Полесью: Карпаты, несмотря на неудачу, возглавили УПЛ

Ua ru
29 августа 2026 21:54
Полесье обыграло Шахтер, а Карпаты не смогли победить Левый берег
Матч "Шахтер" — "Полесье". Фото: "Полесье" Житомир

Донецкий "Шахтер" потерпел первое поражение в новом сезоне Украинской премьер-лиги, уступив житомирскому "Полесью". В то же время львовские "Карпаты", несмотря на потерю очков в Киеве, единолично возглавили турнирную таблицу.

О результатах матчей четвертого тура УПЛ сообщил портал Новини.LIVE.

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Левый Берег - Карпаты
Матч "Левый берег" — "Карпаты". Фото: "Левый берег"

"Полесье" сенсационно победило "Шахтер"

Команда Руслана Ротаня во Львове одержала победу над действующим чемпионом Украины со счетом 2:0.

Счет на 31-й минуте открыл Александр Назаренко, завершивший быструю атаку после повторного прострела Андраде.

После перерыва "Шахтер" пытался отыграться, создал несколько опасных моментов, однако надежно действовал голкипер "Полесья" Олег Кудрик.

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Окончательный счет на 74-й минуте установил Александр Андриевский, который добил мяч в пустые ворота после сэйва Дмитрия Ризника.

"Карпаты" вышли в единоличные лидеры

В параллельном матче львовские "Карпаты" сыграли вничью с "Левым Берегом" — 1:1.

После безголевого первого тайма гости вышли вперед на 60-й минуте благодаря голу Феллипе Виейры. Однако после очередной воздушной тревоги киевляне быстро отыгрались — на 76-й минуте Назарий Воробчак восстановил равновесие.

Несмотря на потерю двух очков, "Карпаты" воспользовались поражением "Шахтера" и поднялись на первое место в турнирной таблице УПЛ, опережая донецкий клуб на одно очко.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал, что Александр Чепилко ожидает конкурентного противостояния между Мозесом Итаумой и Филиппом Хрговичем и не видит среди британцев бесспорного фаворита.

Также Новини.LIVE рассказывал о выступлении Ярославы Магучих в Цюрихе, где одна из главных претенденток на победу неожиданно не попала на пьедестал.

ФК Шахтер УПЛ Полесье Карпаты Львов Левый Берег
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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