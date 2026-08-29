Полесье обыграло Шахтер, а Карпаты не смогли победить Левый берег

Шахтер уступил Полесью: Карпаты, несмотря на неудачу, возглавили УПЛ
Донецкий "Шахтер" потерпел первое поражение в новом сезоне Украинской премьер-лиги, уступив житомирскому "Полесью". В то же время львовские "Карпаты", несмотря на потерю очков в Киеве, единолично возглавили турнирную таблицу.
О результатах матчей четвертого тура УПЛ сообщил портал Новини.LIVE.
"Полесье" сенсационно победило "Шахтер"
Команда Руслана Ротаня во Львове одержала победу над действующим чемпионом Украины со счетом 2:0.
Счет на 31-й минуте открыл Александр Назаренко, завершивший быструю атаку после повторного прострела Андраде.
После перерыва "Шахтер" пытался отыграться, создал несколько опасных моментов, однако надежно действовал голкипер "Полесья" Олег Кудрик.
Окончательный счет на 74-й минуте установил Александр Андриевский, который добил мяч в пустые ворота после сэйва Дмитрия Ризника.
"Карпаты" вышли в единоличные лидеры
В параллельном матче львовские "Карпаты" сыграли вничью с "Левым Берегом" — 1:1.
После безголевого первого тайма гости вышли вперед на 60-й минуте благодаря голу Феллипе Виейры. Однако после очередной воздушной тревоги киевляне быстро отыгрались — на 76-й минуте Назарий Воробчак восстановил равновесие.
Несмотря на потерю двух очков, "Карпаты" воспользовались поражением "Шахтера" и поднялись на первое место в турнирной таблице УПЛ, опережая донецкий клуб на одно очко.
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