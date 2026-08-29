Полісся обіграло Шахтар, а Карпати не виграли у Лівого Берега

Матч "Шахтар" — "Полісся". Фото: "Полісся" Житомир

Донецький "Шахтар" зазнав першої поразки в новому сезоні Української прем'єр-ліги, поступившись житомирському "Поліссю". Водночас львівські "Карпати", попри втрату очок у Києві, одноосібно очолили турнірну таблицю.

Про результати матчів четвертого туру УПЛ повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч "Лівий Берег" — "Карпати". Фото: "Лівий Берег"

"Полісся" сенсаційно перемогло "Шахтар"

Команда Руслана Ротаня у Львові здобула перемогу над чинним чемпіоном України з рахунком 2:0.

Рахунок на 31-й хвилині відкрив Олександр Назаренко, який завершив швидку атаку після повторного прострілу Андраде.

Після перерви "Шахтар" намагався відігратися, створив кілька небезпечних моментів, однак надійно діяв голкіпер "Полісся" Олег Кудрик.

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Остаточний рахунок на 74-й хвилині встановив Олександр Андрієвський, який добив м'яч у порожні ворота після сейву Дмитра Різника.

"Карпати" вийшли в одноосібні лідери

У паралельному матчі львівські "Карпати" зіграли внічию з "Лівим Берегом" — 1:1.

Після безгольового першого тайму гості вийшли вперед на 60-й хвилині завдяки голу Фелліпе Вієйри. Однак після чергової повітряної тривоги кияни швидко відігралися — на 76-й хвилині Назарій Воробчак відновив рівновагу.

Попри втрату двох очок, "Карпати" скористалися поразкою "Шахтаря" та піднялися на перше місце в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи донецький клуб на одне очко.

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