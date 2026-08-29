Полісся обіграло Шахтар, а Карпати не виграли у Лівого Берега

Шахтар поступився Поліссю: Карпати попри невдачу очолили УПЛ
Донецький "Шахтар" зазнав першої поразки в новому сезоні Української прем'єр-ліги, поступившись житомирському "Поліссю". Водночас львівські "Карпати", попри втрату очок у Києві, одноосібно очолили турнірну таблицю.
Про результати матчів четвертого туру УПЛ повідомив портал Новини.LIVE.
"Полісся" сенсаційно перемогло "Шахтар"
Команда Руслана Ротаня у Львові здобула перемогу над чинним чемпіоном України з рахунком 2:0.
Рахунок на 31-й хвилині відкрив Олександр Назаренко, який завершив швидку атаку після повторного прострілу Андраде.
Після перерви "Шахтар" намагався відігратися, створив кілька небезпечних моментів, однак надійно діяв голкіпер "Полісся" Олег Кудрик.
Остаточний рахунок на 74-й хвилині встановив Олександр Андрієвський, який добив м'яч у порожні ворота після сейву Дмитра Різника.
"Карпати" вийшли в одноосібні лідери
У паралельному матчі львівські "Карпати" зіграли внічию з "Лівим Берегом" — 1:1.
Після безгольового першого тайму гості вийшли вперед на 60-й хвилині завдяки голу Фелліпе Вієйри. Однак після чергової повітряної тривоги кияни швидко відігралися — на 76-й хвилині Назарій Воробчак відновив рівновагу.
Попри втрату двох очок, "Карпати" скористалися поразкою "Шахтаря" та піднялися на перше місце в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи донецький клуб на одне очко.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав, що Олександр Чепілко очікує конкурентного протистояння між Мозесом Ітаумою та Філіпом Хрговичем і не бачить у британці беззаперечного фаворита.
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