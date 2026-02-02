Усику предлагают необычный бой: чемпион Glory готов к поединку

Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик до сих пор не получил следующего соперника. Ранее обсуждался его бой с Деонтеем Уайлдером, однако американец выбрал себе в оппоненты Дерека Чисору.

Своей идеей относительно возможного боя Усика в соцсети X поделился глава сферы развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Реклама

Читайте также:

Я хочу увидеть его против Александра Усика 😈 pic.twitter.com/bCKvbh6xZ6 - TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) 1 февраля 2026 года

С кем может подраться Усик

Турки опубликовал видео с одним из лучших кикбоксеров мира, чемпионом Glory в тяжелом весе Рико Верхувеном из Нидерландов.

"Хочу увидеть его против Александра Усика", — написал Турки.

Верхувен в соцсетях согласился на бой при условии, что по правилам поединка один раунд бокса будет чередоваться с раундом кикбоксинга.

Голландец заявил, что рад такому вызову, и намекнул, что по таким правилам бой не продлится все 12 раундов.

"Это вызов, которого я ждал... Абсолютный против Абсолютного", — написал Верхувен.

В профессиональном кикбоксинге Верхувен выиграл 66 боев и потерпел 10 поражений. В боксе на его счету один бой и одна победа.

Напомним, ранее Усик не стал здороваться с российским экс-чемпионом Артуром Бетербиевым.

Также ранее уволили тренера, который пригласил украинского нападающего Даниила Сикана в "Андерлехт".