Усику предлагают необычный бой: чемпион Glory готов к поединку

Шейхи из Саудовской Аравии нашли Усику соперника — это не боксер
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик до сих пор не получил следующего соперника. Ранее обсуждался его бой с Деонтеем Уайлдером, однако американец выбрал себе в оппоненты Дерека Чисору.
Своей идеей относительно возможного боя Усика в соцсети X поделился глава сферы развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.
Я хочу увидеть его против Александра Усика 😈 pic.twitter.com/bCKvbh6xZ6- TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) 1 февраля 2026 года
С кем может подраться Усик
Турки опубликовал видео с одним из лучших кикбоксеров мира, чемпионом Glory в тяжелом весе Рико Верхувеном из Нидерландов.
"Хочу увидеть его против Александра Усика", — написал Турки.
Верхувен в соцсетях согласился на бой при условии, что по правилам поединка один раунд бокса будет чередоваться с раундом кикбоксинга.
Голландец заявил, что рад такому вызову, и намекнул, что по таким правилам бой не продлится все 12 раундов.
"Это вызов, которого я ждал... Абсолютный против Абсолютного", — написал Верхувен.
В профессиональном кикбоксинге Верхувен выиграл 66 боев и потерпел 10 поражений. В боксе на его счету один бой и одна победа.
Напомним, ранее Усик не стал здороваться с российским экс-чемпионом Артуром Бетербиевым.
