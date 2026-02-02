Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шейхи из Саудовской Аравии нашли Усику соперника — это не боксер

Шейхи из Саудовской Аравии нашли Усику соперника — это не боксер

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 16:55
Усику предлагают необычный бой: чемпион Glory готов к поединку
Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик до сих пор не получил следующего соперника. Ранее обсуждался его бой с Деонтеем Уайлдером, однако американец выбрал себе в оппоненты Дерека Чисору.

Своей идеей относительно возможного боя Усика в соцсети X поделился глава сферы развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Реклама
Читайте также:

С кем может подраться Усик

Турки опубликовал видео с одним из лучших кикбоксеров мира, чемпионом Glory в тяжелом весе Рико Верхувеном из Нидерландов.

"Хочу увидеть его против Александра Усика", — написал Турки.

Верхувен в соцсетях согласился на бой при условии, что по правилам поединка один раунд бокса будет чередоваться с раундом кикбоксинга.

Голландец заявил, что рад такому вызову, и намекнул, что по таким правилам бой не продлится все 12 раундов.

"Это вызов, которого я ждал... Абсолютный против Абсолютного", — написал Верхувен.

В профессиональном кикбоксинге Верхувен выиграл 66 боев и потерпел 10 поражений. В боксе на его счету один бой и одна победа.

Напомним, ранее Усик не стал здороваться с российским экс-чемпионом Артуром Бетербиевым.

Также ранее уволили тренера, который пригласил украинского нападающего Даниила Сикана в "Андерлехт".

Александр Усик Саудовская Аравия бокс Турки Аль аш-Шейх Рико Верхувен
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации