Усику пропонують незвичний бій: чемпіон Glory готовий до поєдинку

Шейхи із Саудівської Аравії знайшли Усику суперника — це не боксер
Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик досі не отримав наступного суперника. Раніше обговорювався його бій із Деонтеєм Вайлдером, однак американець обрав собі в опоненти Дерека Чісору.
Своєю ідеєю щодо можливого бою Усика в соцмережі X поділився глава сфери розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх.
I want to see him against Oleksandr Usyk 😈 pic.twitter.com/bCKvbh6xZ6— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 1, 2026
З ким може побитися Усик
Туркі опублікував відео з одним із найкращих кікбоксерів світу, чемпіоном Glory у важкій вазі Ріко Верхувеном із Нідерландів.
"Хочу побачити його проти Олександра Усика", — написав Туркі.
Верхувен у соцмережах погодився на бій за умови, що за правилами поєдинку один раунд боксу чергуватиметься з раундом кікбоксингу.
Нідерландець заявив, що радий такому виклику, та натякнув, що за такими правилами бій не триватиме всі 12 раундів.
"Це виклик, на який я чекав… Абсолютний проти Абсолютного", — написав Верхувен.
У професійному кікбоксингу Верхувен виграв 66 боїв і зазнав 10 поразок. У боксі на його рахунку один бій і одна перемога.
