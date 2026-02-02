Відео
Україна
Головна Спорт Шейхи із Саудівської Аравії знайшли Усику суперника — це не боксер

Шейхи із Саудівської Аравії знайшли Усику суперника — це не боксер

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 16:55
Усику пропонують незвичний бій: чемпіон Glory готовий до поєдинку
Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик досі не отримав наступного суперника. Раніше обговорювався його бій із Деонтеєм Вайлдером, однак американець обрав собі в опоненти Дерека Чісору.

Своєю ідеєю щодо можливого бою Усика в соцмережі X поділився глава сфери розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх.

Читайте також:

З ким може побитися Усик

Туркі опублікував відео з одним із найкращих кікбоксерів світу, чемпіоном Glory у важкій вазі Ріко Верхувеном із Нідерландів.

"Хочу побачити його проти Олександра Усика", — написав Туркі.

Верхувен у соцмережах погодився на бій за умови, що за правилами поєдинку один раунд боксу чергуватиметься з раундом кікбоксингу.

Нідерландець заявив, що радий такому виклику, та натякнув, що за такими правилами бій не триватиме всі 12 раундів.

"Це виклик, на який я чекав… Абсолютний проти Абсолютного", — написав Верхувен.

У професійному кікбоксингу Верхувен виграв 66 боїв і зазнав 10 поразок. У боксі на його рахунку один бій і одна перемога.

Нагадаємо, раніше Усик не став вітатись з російським ексчемпіоном Артуром Бетербієвим.

Також раніше звільнили тренера, який запросив українського нападника Данила Сікана в "Андерлехт".

Олександр Усик Саудівська Аравія бокс Туркі Аль аш-Шейх Ріко Верхувен
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
