Шевченко и Зинченко организуют благотворительный матч в поддержку Украины

Звезды футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским держат футболки. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine, который организуют звезды футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Событие состоится 5 августа в Лондоне при поддержке платформы по сбору средств UNITED24.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Благотворительный матч в поддержку Украины

Президент отметил, что цель благотворительного матча — собрать средства для восстановления Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.

"Приветствую Александра Зинченко в команде послов UNITED24 и поддерживаю инициативу Game4Ukraine на стадионе Стемфорд Бридж. Это возможность для мирового футбольного сообщества объединиться, продемонстрировать свою солидарность и помочь Украине, помочь нашим детям вернуться за школьные парты, а также снова привлечь внимание всего мира до войны", — отметил президент Украины.

Напомним, что в фонде компетентной помощи армии "Повернись живим" рассказали, что с начала полномасштабного вторжения России удалось собрать более 7 миллиардов гривен в помощь украинским военным. С 24 февраля прошлого года организация получила 2 222 441 пожертвования.

Также мы сообщали, что представители Украины на конкурсе "Евровидение-2023", группа TVORCHI, объявили сразу о двух благотворительных розыгрышах, чтобы собрать средства через фандрайзинговую платформу UNITED24 на приобретение инкубаторов интенсивной терапии для детей.