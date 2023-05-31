Шевченко і Зінченко організовують благодійний матч на підтримку України

Зірки футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко поруч із президентом України Володимиром Зеленським тримають у руках футболки. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський анонсував благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine, який організовують зірки футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Подія відбудеться 5 серпня в Лондоні за підтримки платформи зі збору коштів UNITED24.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Президент зазначив, що мета благодійного матчу — зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.

"Вітаю Олександра Зінченка в команді амбасадорів UNITED24 й підтримую ініціативу Game4Ukraine на стадіоні Стемфорд Бридж. Це можливість для світової футбольної спільноти об’єднатися, продемонструвати свою солідарність і допомогти Україні, допомогти нашим дітям повернутися за шкільні парти, а також знову привернути увагу всієї світової спільноти до війни", — зазначив президент України.

Нагадаємо, що у фонді компетентної допомоги армії "Повернись живим" розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося зібрати понад 7 мільярдів гривень на допомогу українським військовим. З 24 лютого минулого року організація отримала 2 222 441 пожертву.

Також ми повідомляли, що представники від України на конкурсі "Євробачення-2023", гурт TVORCHI, оголосили одразу про два благодійні розіграші, щоб зібрати кошти через фандрайзингову платформу UNITED24 на придбання інкубаторів інтенсивної терапії для дітей.