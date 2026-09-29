Шевченко отмечает 50-летие: биография, карьера и достижения

Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Во вторник, 29 сентября, свой юбилей отмечает легендарный украинский футболист, обладатель "Золотого мяча" и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Ему исполнилось 50 лет.

О юбилее Шевченко сообщил портал Новини.LIVE.

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Андрей Шевченко против "Интера". Фото:

instagram.com/andriyshevchenko

Что известно об Андрее Шевченко

Шевченко родился 29 сентября 1976 года в селе Дворковщина Киевской области. В детстве вместе с семьей переехал в Киев, где начал заниматься футболом на Оболони.

В академию киевского "Динамо" Шевченко попал в детском возрасте. Одним из первых тренеров будущего обладателя "Золотого мяча" был Александр Шпаков.

Сейчас Шевченко женат на американской модели Кристен Пазик. Супруги воспитывают четырех сыновей.

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Кристен Пазик и Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Клубная карьера Шевченко

Профессиональную карьеру Шевченко начал в киевском "Динамо", за основной состав которого дебютировал в 1994 году. Вместе с командой Валерия Лобановского форвард дошел до полуфинала Лиги чемпионов сезона 1998/1999. Одним из самых известных матчей украинца стал поединок против "Барселоны" на "Камп Ноу", в котором он оформил хет-трик.

В 1999 году Шевченко перешел в "Милан", где провел самый успешный период клубной карьеры. Украинец дважды становился лучшим бомбардиром Серии А, выиграл чемпионат Италии и Лигу чемпионов, а в 2004 году получил "Золотой мяч".

В 2006 году нападающий перешел в лондонский "Челси". После двух неудачных сезонов в Англии он на правах аренды вернулся в "Милан", а в 2009 году снова стал игроком "Динамо". Профессиональную карьеру Шевченко завершил в 2012 году.

Шевченко с Кака и Карло Анчелотти. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Карьера Шевченко в сборной Украины

За национальную сборную Украины Шевченко дебютировал в 1995 году. Всего нападающий провел за главную команду страны 111 матчей и забил рекордные 48 мячей, став лучшим бомбардиром в истории команды.

Шевченко был капитаном команды на чемпионате мира 2006 года. На дебютном для Украины мундиале "сине-желтые" дошли до четвертьфинала.

Последним крупным турниром в карьере нападающего стал домашний Евро-2012. В первом матче против Швеции Шевченко оформил дубль и принес Украине победу со счетом 2:1.

Шевченко с младшими сыновьями. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Тренерская карьера Шевченко

В 2016 году Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины, а после Евро возглавил национальную команду.

Под его руководством Украина выиграла свою отборочную группу Евро-2020, опередив Португалию. На самом турнире сборная впервые в своей истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы.

В 2021 году Шевченко покинул сборную Украины. В том же году он возглавил итальянский "Дженоа", однако уже в январе 2022 года был уволен.

Андрей Шевченко с семьей. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Шевченко во главе УАФ

После начала полномасштабного вторжения России Шевченко активно присоединился к международной поддержке Украины. В 2022 году он стал первым амбассадором благотворительной платформы UNITED24.

В январе 2024 года Шевченко избрали президентом Украинской ассоциации футбола. За его кандидатуру проголосовали 93 делегата конгресса УАФ из 94.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что тренерский штаб сборной Украины определил заявку из 23 футболистов на матч Лиги наций против Грузии. Вне списка остались семь игроков, среди которых Виталий Миколенко, Георгий Судаков и Игорь Краснопир.

Также Новини.LIVE писал, что женская сборная Украины впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг, где уступила Чехии. Ангелина Калинина проиграла Каролине Муховой, а Элина Свитолина — Линде Носковой, в результате чего украинская команда завершила турнир с серебряными наградами.