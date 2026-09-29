Шевченко святкує 50-річчя: біографія, кар'єра та досягнення

Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

У вівторок, 29 вересня, свій ювілей святкує легендарний український футболіст, володар "Золотого м'яча" та президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Йому виповнилося 50 років.

Про ювілей Шевченка повідомив портал Новини.LIVE.

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Андрій Шевченко проти "Інтера". Фото:

instagram.com/andriyshevchenko

Що відомо про Андрія Шевченка

Шевченко народився 29 вересня 1976 року в селі Двірківщина Київської області. У дитинстві разом із родиною переїхав до Києва, де почав займатися футболом на Оболоні.

До академії київського "Динамо" Шевченко потрапив у дитячому віці. Одним із перших тренерів майбутнього володаря "Золотого м'яча" був Олександр Шпаков.

Наразі Шевченко одружений з американською моделлю Крістен Пазік. Подружжя виховує чотирьох синів.

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Крістен Пазік та Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Клубна кар'єра Шевченка

Професійну кар'єру Шевченко розпочав у київському "Динамо", за основний склад якого дебютував у 1994 році. Разом із командою Валерія Лобановського форвард дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів сезону 1998/1999. Одним із найвідоміших матчів українця став поєдинок проти "Барселони" на "Камп Ноу", в якому він оформив хет-трик.

У 1999 році Шевченко перейшов до "Мілана", де провів найуспішніший період клубної кар'єри. Українець двічі ставав найкращим бомбардиром Серії А, виграв чемпіонат Італії та Лігу чемпіонів, а у 2004 році отримав "Золотий м'яч".

У 2006 році нападник перейшов до лондонського "Челсі". Після двох невдалих сезонів в Англії він на правах оренди повернувся до "Мілана", а у 2009 році знову став гравцем "Динамо". Професійну кар'єру Шевченко завершив у 2012 році.

Шевченко з Кака та Карло Анчелотті. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Кар'єра Шевченка у збірній України

За національну збірну України Шевченко дебютував у 1995 році. Загалом нападник провів за головну команду країни 111 матчів та забив рекордні 48 м'ячів, ставши найкращим бомбардиром в історії команди.

Шевченко був капітаном команди на чемпіонаті світу 2006 року. На дебютному для України мундіалі "синьо-жовті" дісталися чвертьфіналу.

Останнім великим турніром у кар'єрі нападника став домашній Євро-2012. У першому матчі проти Швеції Шевченко оформив дубль та приніс Україні перемогу з рахунком 2:1.

Шевченко з молодшими синами. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Тренерська кар'єра Шевченка

У 2016 році Шевченко увійшов до тренерського штабу збірної України, а після Євро очолив національну команду.

Під його керівництвом Україна виграла свою відбіркову групу Євро-2020, випередивши Португалію. На самому турнірі збірна вперше у своїй історії дісталася чвертьфіналу чемпіонату Європи.

У 2021 році Шевченко залишив збірну України. Того ж року він очолив італійський "Дженоа", однак уже в січні 2022 року був звільнений.

Андрій Шевченко з сім'єю. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Шевченко на чолі УАФ

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Шевченко активно долучився до міжнародної підтримки України. У 2022 році він став першим амбасадором благодійної платформи UNITED24.

У січні 2024 року Шевченка обрали президентом Української асоціації футболу. За його кандидатуру проголосували 93 делегати конгресу УАФ із 94.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що тренерський штаб збірної України визначив заявку з 23 футболістів на матч Ліги націй проти Грузії. Поза списком залишилися семеро гравців, серед яких Віталій Миколенко, Георгій Судаков та Ігор Краснопір.

Також Новини.LIVE писав, що жіноча збірна України вперше в історії вийшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг, де поступилася Чехії. Ангеліна Калініна програла Кароліні Муховій, а Еліна Світоліна — Лінді Носковій, унаслідок чого українська команда завершила турнір зі срібними нагородами.