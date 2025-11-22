Шевченко оценил работу Реброва после выхода Украины в плей-офф

Шевченко впервые дал оценку работе Реброва в сборной Украины
Сборная Украины все же смогла пробиться в плей-офф квалификации чемпионата мира-2026. Благодаря этому упала волна критики в отношении работы главного тренера Сергея Реброва.
Свою оценку работе Реброва дал глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко в интервью порталу "Чемпион".
Шевченко рассказал, что думает о работе Реброва
Шевченко высоко оценил работу Реброва в квалификации чемпионата мира и подтвердил полную поддержку тренерского штаба перед решающими матчами плей-офф.
По словам главы ассоциации, задача команды остается неизменной — выход на мундиаль, и именно на это сейчас направлена вся подготовка.
Шевченко подчеркнул, что сборная прошла групповой этап со второго места, уступив лишь Франции — одному из сильнейших коллективов мира. Он подчеркнул, что в этих условиях Ребров показал "максимальный результат", а его работу считает качественной и стабильной.
"Ребров показал максимальный результат в отборочной группе и теперь вместе с командой должен сделать финальные шаги к чемпионату мира. А мы — будем поддерживать его и команду", — сказал Шевченко.
В 1/2 финала плей-офф сине-желтые встретятся со Швецией, а в случае победы — сыграют против Польши или Албании за место на ЧМ-2026.
