Головна Спорт Шевченко вперше дав оцінку роботі Реброва у збірній України

Шевченко вперше дав оцінку роботі Реброва у збірній України

Дата публікації: 22 листопада 2025 06:30
Оновлено: 03:02
Шевченко оцінив роботу Реброва після виходу України в плей-оф
Андрій Шевченко. Фото: УАФ

Збірна України все ж змогла пробитися в плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026. Завдяки цьому впала хвиля критики стосовно роботи головного тренера Сергія Реброва.

Свою оцінку роботі Реброва дав глава Української асоціації футболу Андрій Шевченко в інтерв'ю порталу "Чемпіон".

Читайте також:
Андрей Шевченко оценил работу Сергея Реброва
Сергій Ребров. Фото: УАФ

Шевченко розповів, що думає про роботу Реброва

Шевченко високо оцінив роботу Реброва у кваліфікації чемпіонату світу та підтвердив повну підтримку тренерського штабу перед вирішальними матчами плей-оф.

За словами глави асоціації, завдання команди залишається незмінним — вихід на мундіаль, і саме на це зараз спрямована вся підготовка.

Шевченко наголосив, що збірна пройшла груповий етап з другого місця, поступившись лише Франції — одному з найсильніших колективів світу. Він підкреслив, що в цих умовах Ребров показав "максимальний результат", а його роботу вважає якісною та стабільною.

"Ребров показав максимальний результат у відбірковій групі й тепер разом з командою має зробити фінальні кроки до чемпіонату світу. А ми – будемо підтримувати його та команду", — сказав Шевченко.

У 1/2 фіналу плей-оф синьо-жовті зустрінуться зі Швецією, а в разі перемоги — зіграють проти Польщі або Албанії за місце на ЧС-2026.

Нагадаємо, раніше Ентоні Джошуа заявив, що тренувався з командою Олександра Усика.

У римській "Ромі" заявили про рішення щодо майбутнього українського форварда Артема Довбика.

УАФ футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко Сергій Ребров
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
