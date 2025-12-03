Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шевченко взволнован переговорами с США и Россией

Шевченко взволнован переговорами с США и Россией

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 22:39
Шевченко прокомментировал мирные переговоры и шансы Украины на ЧМ-2026
Андрей Шевченко. Фото: УАФ

В политической жизни Украины сейчас вопросом номер один являются переговоры о прекращении войны с Россией. Во всех других сферах следят за переговорами Киева, Москвы и Вашингтона.

В футболе также следят за переговорами, сообщил президент УАФ Андрей Шевченко в комментарии Tuttosport.com.

Реклама
Читайте также:
Андрей Шевченко
Заголовок

Шевченко внимательно следит за переговорами

Президент УАФ отметил важность того, чтобы любые договоренности должны быть справедливыми для Украины.

"Для меня чрезвычайно важно, чтобы после стольких лет страшных страданий было достигнуто именно справедливое решение для Украины. Все мы хотим этого — справедливого мира", — сказал Шевченко.

Руководитель УАФ также пояснил, что участие сборной Украины на ЧМ-2026 имеет два ключевых измерения: спортивное и символическое.

Он подчеркнул, что выход на Мундиаль после 20-летней паузы стал бы большим успехом, а представление страны в состоянии войны на мировой арене имело бы важное значение для украинцев и снова привлекло бы внимание международного сообщества к ситуации в Украине.

Комментируя будущих соперников в плей-офф, Шевченко отметил, что каждая мелочь может повлиять на результат: форма команды, количество травмированных и готовность игроков. Он напомнил, что в отборочном цикле сборная ни разу не выходила на матч в стопроцентном составе.

Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк могла сменить паспорт.

У вингера лондонского клуба Михаила Мудрика есть возможность вернуться на поле уже зимой.

США УАФ Андрей Шевченко Россия
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации