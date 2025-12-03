Шевченко прокомментировал мирные переговоры и шансы Украины на ЧМ-2026

Андрей Шевченко. Фото: УАФ

В политической жизни Украины сейчас вопросом номер один являются переговоры о прекращении войны с Россией. Во всех других сферах следят за переговорами Киева, Москвы и Вашингтона.

В футболе также следят за переговорами, сообщил президент УАФ Андрей Шевченко в комментарии Tuttosport.com.

Шевченко внимательно следит за переговорами

Президент УАФ отметил важность того, чтобы любые договоренности должны быть справедливыми для Украины.

"Для меня чрезвычайно важно, чтобы после стольких лет страшных страданий было достигнуто именно справедливое решение для Украины. Все мы хотим этого — справедливого мира", — сказал Шевченко.

Руководитель УАФ также пояснил, что участие сборной Украины на ЧМ-2026 имеет два ключевых измерения: спортивное и символическое.

Он подчеркнул, что выход на Мундиаль после 20-летней паузы стал бы большим успехом, а представление страны в состоянии войны на мировой арене имело бы важное значение для украинцев и снова привлекло бы внимание международного сообщества к ситуации в Украине.

Комментируя будущих соперников в плей-офф, Шевченко отметил, что каждая мелочь может повлиять на результат: форма команды, количество травмированных и готовность игроков. Он напомнил, что в отборочном цикле сборная ни разу не выходила на матч в стопроцентном составе.

