Головна Спорт Шевченко схвильований перемовинами з США та Росією

Шевченко схвильований перемовинами з США та Росією

Дата публікації: 3 грудня 2025 22:39
Шевченко прокоментував мирні перемовини та шанси України на ЧС-2026
Андрій Шевченко. Фото: УАФ

У політичному житті України наразі питанням номер один є перемовини про припинення війни з Росією. У всіх інших сферах слідкують за перемовинами Києва, Москви та Вашингтона.

У футболі також слідкують за перемовинами, повідомив президент УАФ Андрій Шевченко в коментарі Tuttosport.com.

Читайте також:
Андрей Шевченко
Заголовок

Шевченко уважно слідкує за перемовинами

Президент УАФ наголосив на важливості того, щоб будь-які домовленості мають бути справедливими для України.

"Для мене надзвичайно важливо, щоб після стількох років страшних страждань було досягнуто саме справедливе рішення для України. Усі ми хочемо цього — справедливого миру", — сказав Шевченко.

Керівник УАФ також пояснив, що участь збірної України на ЧС-2026 має два ключові виміри: спортивний та символічний.

Він підкреслив, що вихід на Мундіаль після 20-річної паузи став би великим успіхом, а представлення країни у стані війни на світовій арені мало б важливе значення для українців і знову привернуло б увагу міжнародної спільноти до ситуації в Україні.

Коментуючи майбутніх суперників у плей-оф, Шевченко зауважив, що кожна дрібниця може вплинути на результат: форма команди, кількість травмованих та готовність гравців. Він нагадав, що у відбірковому циклі збірна жодного разу не виходила на матч у стовідсотковому складі.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк могла змінити паспорт.

У вінгера лондонського клубу Михайла Мудрика є можливість повернутися на поле вже взимку.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
