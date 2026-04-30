Деревянченко и Сиренко подписали контракт с Zuffa Boxing

Сергей Деревянченко. Фото: Zuffa Boxing

Украинские боксеры Сергей Деревянченко и Владислав Сиренко стали бойцами нового промоушена Zuffa Boxing. Оба спортсмена подписали контракты с организацией Дэйны Уайта.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Zuffa Boxing.

Владислав Сиренко. Фото: Zuffa Boxing

В Zuffa Boxing уже четверо украинцев

Деревянченко, выступающий во втором среднем весе, заявил о новом этапе в карьере.

"Началась новая глава. У меня много планов — завершить незавершенные дела", — отметил боксер.

В июле 2025 года украинец провел последний на данный момент бой, в котором победил нокаутом американца Джереми Рамоса.

Читайте также:

К Zuffa Boxing также присоединился супертяжеловес Владислав Сиренко. При этом еще летом 2024 года он заключил контракт с промоутерской компанией Queensberry Фрэнка Уоррена.

Сиренко в июле прошлого года неожиданно проиграл по решению судей Соломону Дакресу.

Таким образом, количество украинских боксеров в новом проекте возросло до четырех. Ранее соглашения подписали Сергей Богачук и Александр Гвоздик.

Zuffa Boxing - это новый боксерский промоушен, созданный при участии TKO и Sela, которым также принадлежат UFC и WWE. Его возглавляют президент UFC Дэйна Уайт, глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, президент WWE Ник Хан и доктор Ракан Алхарти.

