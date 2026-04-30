Деревянченко і Сіренко підписали контракт із Zuffa Boxing

Сергій Деревянченко. Фото: Zuffa Boxing

Українські боксери Сергій Дерев’янченко та Владислав Сіренко стали бійцями нового промоушену Zuffa Boxing. Обидва спортсмени підписали контракти з організацією Дейни Вайта.

Владислав Сіренко. Фото: Zuffa Boxing

У Zuffa Boxing вже четверо українців

Дерев’янченко, який виступає в другій середній вазі, заявив про новий етап у кар’єрі.

"Почалася нова глава. У мене багато планів — завершити незавершені справи", — зазначив боксер.

У липні 2025 року українець провів останній на цей момент бій, у якому переміг нокаутом американця Джеремі Рамоса.

До Zuffa Boxing також приєднався надважковаговик Владислав Сіренко. Водночас ще влітку 2024 року він уклав контракт із промоутерською компанією Queensberry Френка Воррена.

Сіренко в липні минулого року несподівано програв за рішенням суддів Соломону Дакресу.

Таким чином, кількість українських боксерів у новому проєкті зросла до чотирьох. Раніше угоди підписали Сергій Богачук і Олександр Гвоздик.

Zuffa Boxing — це новий боксерський промоушен, створений за участі TKO та Sela, яким також належать UFC і WWE. Його очолюють президент UFC Дейна Вайт, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, президент WWE Нік Хан та доктор Ракан Алхарті.

