Деревянченко і Сіренко підписали контракт із Zuffa Boxing

Сіренко та Деревянченко підписали контракт з Дейною Вайтом
Українські боксери Сергій Дерев’янченко та Владислав Сіренко стали бійцями нового промоушену Zuffa Boxing. Обидва спортсмени підписали контракти з організацією Дейни Вайта.
Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Zuffa Boxing.
У Zuffa Boxing вже четверо українців
Дерев’янченко, який виступає в другій середній вазі, заявив про новий етап у кар’єрі.
"Почалася нова глава. У мене багато планів — завершити незавершені справи", — зазначив боксер.
У липні 2025 року українець провів останній на цей момент бій, у якому переміг нокаутом американця Джеремі Рамоса.
До Zuffa Boxing також приєднався надважковаговик Владислав Сіренко. Водночас ще влітку 2024 року він уклав контракт із промоутерською компанією Queensberry Френка Воррена.
Сіренко в липні минулого року несподівано програв за рішенням суддів Соломону Дакресу.
Таким чином, кількість українських боксерів у новому проєкті зросла до чотирьох. Раніше угоди підписали Сергій Богачук і Олександр Гвоздик.
Zuffa Boxing — це новий боксерський промоушен, створений за участі TKO та Sela, яким також належать UFC і WWE. Його очолюють президент UFC Дейна Вайт, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, президент WWE Нік Хан та доктор Ракан Алхарті.
