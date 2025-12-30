Видео
Главная Спорт Скандал в украинском хоккее — еще один клуб снялся с чемпионата

Скандал в украинском хоккее — еще один клуб снялся с чемпионата

Дата публикации 30 декабря 2025 13:02
Одесский Шторм приостановил участие в чемпионате Украины по хоккею из-за конфликта с ФХУ
Игроки хоккейного клуба "Шторм". Фото: ХК "Шторм"

Чемпионат Украины по хоккею остался без команды из Одессы. "Шторм" решил сняться с национальной лиги.

Заявление о снятии с чемпионата Украины "Шторм" опубликовал в Telegram.

"Шторм" приостановил свои выступления

"Шторм" объявил о приостановлении участия в чемпионате Украины из-за потери доверия к руководству ФХУ.

Скандал начался после того, как "Шторм" 28 декабря не явился на игру против "Крыжинки-Кепиталз". Одесситам было засчитано техническое поражение.

"Шторм" заявил, что информация ФХУ о якобы неявке команды на матч не соответствует реальности и вводит в заблуждение хоккейное сообщество. Руководство одесситов отметило систематические нарушения принципов равенства и справедливости при проведении соревнований, что и стало основанием для решения временно прекратить выступления в национальном первенстве.

Это уже второй случай приостановления участия команд в нынешнем сезоне. В ноябре чемпионат покидала "Крыжинка-Кепиталз", мотивируя свое решение назначением арбитра, которого связывали с коррупционным расследованием. Однако, через десять дней киевский клуб вернулся к соревнованиям.

Одесса Хоккей зимние виды спорта Шторм-Одесса ФХУ
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
