Одеський Шторм призупинив участь в чемпіонаті України з хокею через конфлікт з ФХУ

Гравці хокейного клубу "Шторм". Фото: ХК "Шторм"

Чемпіонат України з хокею залишився без команди з Одеси. "Шторм" вирішив знятися з національної ліги.

Заяву про зняття з чемпіонату України "Шторм" опублікував в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Матч за участю "Шторма". Фото: "Шторм"

"Шторм" призупинив свої виступи

"Шторм" оголосив про призупинення участі в чемпіонаті України через втрату довіри до керівництва ФХУ.

Скандал почався після того, як "Шторм" 28 грудня не з'явився на гру проти "Крижинки-Кепіталз". Одеситам була зарахована технічна поразка.

"Шторм" заявив, що інформація ФХУ про нібито неявку команди на матч не відповідає реальності та вводить в оману хокейну спільноту. Керівництво одеситів наголосило на систематичних порушеннях принципів рівності та справедливості під час проведення змагань, що й стало підставою для рішення тимчасово припинити виступи в національній першості.

Це вже другий випадок призупинення участі команд у нинішньому сезоні. У листопаді чемпіонат залишала "Крижинка-Кепіталз", мотивуючи своє рішення призначенням арбітра, якого пов’язували з корупційним розслідуванням. Однак, через десять днів київський клуб повернувся до змагань.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик та Джейк Пол підтримали Ентоні Джошуа після ДТП, в якому загинули його друзі.

Раніше промоутерська компанія опублікувала офіційну заяву щодо автотрощі з Джошуа.