Лукашенко впав під час хокейного матчу в Білорусі

Олександр Лукашенко упав на лід. Фото: кадр з відео

Так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко постраждав на хокейному майданчику. Йому довелося стати посміховиськом на очах місцевої публіки.

Стався казус з Лукашенком під час хокейної гри, повідомив портал Новини.LIVE.

Лукашенко постраждав під час хокейного матчу

Під час хокейного матчу в Білорусі, який пройшов 27 грудня, команда Лукашенка провела товариську зустріч зі збірною Брестської області. Матч завершився внічию — 5:5. В одному з ігрових моментів президента Білорусі випадково збив з ніг колишній хокеїст національної збірної Ярослав Чуприс, який грав з ним за одну команду.

Після падіння Лукашенка на лід арена глядачів на кілька секунд стихла, але президенту РБ допомогли швидко підвестися.

У підсумковому звіті пресслужби Лукашенка про інцидент не згадували. Натомість було повідомлено про рахунок матчу та зазначено, що п’яту шайбу за 0,3 секунди до завершення третього періоду закинув Микола Лукашенко.

