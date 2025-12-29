Відео
Лукашенка ледь не вбили під час хокейного матчу

Лукашенка ледь не вбили під час хокейного матчу

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 18:57
Лукашенко впав під час хокейного матчу в Білорусі
Олександр Лукашенко упав на лід. Фото: кадр з відео

Так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко постраждав на хокейному майданчику. Йому довелося стати посміховиськом на очах місцевої публіки.

Стався казус з Лукашенком під час хокейної гри, повідомив портал Новини.LIVE.

Лукашенко постраждав під час хокейного матчу

Під час хокейного матчу в Білорусі, який пройшов 27 грудня, команда Лукашенка провела товариську зустріч зі збірною Брестської області. Матч завершився внічию — 5:5. В одному з ігрових моментів президента Білорусі випадково збив з ніг колишній хокеїст національної збірної Ярослав Чуприс, який грав з ним за одну команду.

Після падіння Лукашенка на лід арена глядачів на кілька секунд стихла, але президенту РБ допомогли швидко підвестися.

У підсумковому звіті пресслужби Лукашенка про інцидент не згадували. Натомість було повідомлено про рахунок матчу та зазначено, що п’яту шайбу за 0,3 секунди до завершення третього періоду закинув Микола Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Ентоні Джошуа потрапив у ДТП, в результаті якого загинули люди.

Український форвард Артем Довбик може перейти у відомий іспанський клуб.

Олександр Лукашенко Білорусь Хокей травма білоруси
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
