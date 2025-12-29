Лукашенко упал во время хоккейного матча в Беларуси

Александр Лукашенко упал на лед. Фото: кадр из видео

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко пострадал на хоккейной площадке. Ему пришлось стать посмешищем на глазах местной публики.

Произошел казус с Лукашенко во время хоккейной игры, сообщил портал Новини.LIVE.

Лукашенко пострадал во время хоккейного матча

Во время хоккейного матча в Беларуси, который прошел 27 декабря, команда Лукашенко провела товарищескую встречу со сборной Брестской области. Матч завершился вничью — 5:5. В одном из игровых моментов президента Беларуси случайно сбил с ног бывший хоккеист национальной сборной Ярослав Чуприс, который играл с ним за одну команду.

После падения Лукашенко на лед арена зрителей на несколько секунд затихла, но президенту РБ помогли быстро подняться.

В итоговом отчете пресс-службы Лукашенко об инциденте не упоминали. Зато было сообщено о счете матча и указано, что пятую шайбу за 0,3 секунды до завершения третьего периода забросил Николай Лукашенко.

