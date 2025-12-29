Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Лукашенко едва не убили во время хоккейного матча

Лукашенко едва не убили во время хоккейного матча

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 18:57
Лукашенко упал во время хоккейного матча в Беларуси
Александр Лукашенко упал на лед. Фото: кадр из видео

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко пострадал на хоккейной площадке. Ему пришлось стать посмешищем на глазах местной публики.

Произошел казус с Лукашенко во время хоккейной игры, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Лукашенко пострадал во время хоккейного матча

Во время хоккейного матча в Беларуси, который прошел 27 декабря, команда Лукашенко провела товарищескую встречу со сборной Брестской области. Матч завершился вничью — 5:5. В одном из игровых моментов президента Беларуси случайно сбил с ног бывший хоккеист национальной сборной Ярослав Чуприс, который играл с ним за одну команду.

После падения Лукашенко на лед арена зрителей на несколько секунд затихла, но президенту РБ помогли быстро подняться.

В итоговом отчете пресс-службы Лукашенко об инциденте не упоминали. Зато было сообщено о счете матча и указано, что пятую шайбу за 0,3 секунды до завершения третьего периода забросил Николай Лукашенко.

Напомним, ранее Энтони Джошуа попал в ДТП, в результате которого погибли люди.

Украинский форвард Артем Довбик может перейти в известный испанский клуб.

Александр Лукашенко Беларусь Хоккей травма белорусы
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации