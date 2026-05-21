Степаненко завершил карьеру - легенду провожали со слезами

Слезы не сходили с его лица: Степаненко официально повесил бутсы на гвоздь
Опорный полузащитник Тарас Степаненко официально завершил профессиональную карьеру футболиста. Последний матч легендарный украинский игрокок провел в поединке своего "Колоса" против "Шахтера" (0:1) в заключительном туре УПЛ.
Об уходе Степаненко сообщил портал Новини.LIVE.
Матч во Львове завершился победой "Колоса" со счетом 1:0. Единственный гол во встрече в начале второго тайма забил Тахири после передачи Хрипчука.
Степаненко ушел с футбольного поля
Главным событием вечера стал не результат, а прощание Степаненко с футболом. На 60-й минуте хавбек покинул поле под аплодисменты трибун, партнеров и соперников.
Бывший капитан "Шахтера" не смог сдержать слез во время замены. Футболиста тепло проводили болельщики, а партнеры по команде обняли полузащитника у боковой линии.
Именно с "Шахтером" Степаненко провел самые успешные годы карьеры. За донецкий клуб хавбек отыграл 439 матчей и забил 30 голов. Также он выступал за "Металлург" Запорожье, турецкий "Эюпспор" и "Колос".
В составе сборной Украины Степаненко провел 87 матчей. Вместе с национальной командой он выступал на чемпионатах Европы и был одним из лидеров команды в течение многих лет.
После завершения карьеры бывший футболист останется в футболе. Степаненко будет работать в тренерском штабе Андреа Мальдеры в сборной Украины.
