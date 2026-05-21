Степаненко завершил карьеру - легенду провожали со слезами

Тарас Степаненко. Фото: "Колос"

Опорный полузащитник Тарас Степаненко официально завершил профессиональную карьеру футболиста. Последний матч легендарный украинский игрокок провел в поединке своего "Колоса" против "Шахтера" (0:1) в заключительном туре УПЛ.

Об уходе Степаненко сообщил портал Новини.LIVE.

Матч во Львове завершился победой "Колоса" со счетом 1:0. Единственный гол во встрече в начале второго тайма забил Тахири после передачи Хрипчука.

Степаненко ушел с футбольного поля

Главным событием вечера стал не результат, а прощание Степаненко с футболом. На 60-й минуте хавбек покинул поле под аплодисменты трибун, партнеров и соперников.

Бывший капитан "Шахтера" не смог сдержать слез во время замены. Футболиста тепло проводили болельщики, а партнеры по команде обняли полузащитника у боковой линии.

Именно с "Шахтером" Степаненко провел самые успешные годы карьеры. За донецкий клуб хавбек отыграл 439 матчей и забил 30 голов. Также он выступал за "Металлург" Запорожье, турецкий "Эюпспор" и "Колос".

Тарас Степаненко. Фото: "Шахтер"

В составе сборной Украины Степаненко провел 87 матчей. Вместе с национальной командой он выступал на чемпионатах Европы и был одним из лидеров команды в течение многих лет.

После завершения карьеры бывший футболист останется в футболе. Степаненко будет работать в тренерском штабе Андреа Мальдеры в сборной Украины.

