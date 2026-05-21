Степаненко завершив кар’єру — легенду проводили зі сльозами

Тарас Степаненко. Фото: "Колос"

Опорний півзахисник Тарас Степаненко офіційно завершив професійну кар’єру футболіста. Останній матч легендарний український гравець провів у поєдинку свого "Колоса" проти "Шахтаря" (0:1) в заключному турі УПЛ.

Про відхід Степаненка повідомив портал Новини.LIVE.

Матч у Львові завершився перемогою "Колоса" з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі на початку другого тайму забив Тахірі після передачі Хрипчука.

Степаненко пішов футбольного поля

Головною подією вечора став не результат, а прощання Степаненка з футболом. На 60-й хвилині хавбек залишив поле під оплески трибун, партнерів і суперників.

Колишній капітан "Шахтаря" не зміг стримати сліз під час заміни. Футболіста тепло проводили вболівальники, а партнери по команді обійняли півзахисника біля бокової лінії.

Саме зі "Шахтарем" Степаненко провів найуспішніші роки кар’єри. За донецький клуб хавбек відіграв 439 матчів і забив 30 голів. Також він виступав за "Металург" Запоріжжя, турецький "Еюпспор" та "Колос".

Тарас Степаненко. Фото: "Шахтар"

У складі збірної України Степаненко провів 87 матчів. Разом із національною командою він виступав на чемпіонатах Європи та був одним із лідерів команди протягом багатьох років.

Після завершення кар’єри колишній футболіст залишиться у футболі. Степаненко працюватиме у тренерському штабі Андреа Мальдери в збірній України.

