Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Сльози не сходили з його обличчя: Степаненко офіційно повісив бутси на цвях

Сльози не сходили з його обличчя: Степаненко офіційно повісив бутси на цвях

Ua ru
Дата публікації: 21 травня 2026 18:39
Степаненко завершив кар’єру — легенду проводили зі сльозами
Тарас Степаненко. Фото: "Колос"

Опорний півзахисник Тарас Степаненко офіційно завершив професійну кар’єру футболіста. Останній матч легендарний український гравець провів у поєдинку свого "Колоса" проти "Шахтаря" (0:1) в заключному турі УПЛ.

Про відхід Степаненка повідомив портал Новини.LIVE.

Матч у Львові завершився перемогою "Колоса" з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі на початку другого тайму забив Тахірі після передачі Хрипчука.

Степаненко пішов  футбольного поля

Головною подією вечора став не результат, а прощання Степаненка з футболом. На 60-й хвилині хавбек залишив поле під оплески трибун, партнерів і суперників.

Колишній капітан "Шахтаря" не зміг стримати сліз під час заміни. Футболіста тепло проводили вболівальники, а партнери по команді обійняли півзахисника біля бокової лінії.

Читайте також:

Саме зі "Шахтарем" Степаненко провів найуспішніші роки кар’єри. За донецький клуб хавбек відіграв 439 матчів і забив 30 голів. Також він виступав за "Металург" Запоріжжя, турецький "Еюпспор" та "Колос".

Тарас Степаненко
Тарас Степаненко. Фото: "Шахтар"

У складі збірної України Степаненко провів 87 матчів. Разом із національною командою він виступав на чемпіонатах Європи та був одним із лідерів команди протягом багатьох років.

Після завершення кар’єри колишній футболіст залишиться у футболі. Степаненко працюватиме у тренерському штабі Андреа Мальдери в збірній України.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що дружина Олександра Усика Катерина вразила шанувальників новою ніжною фотосесією.

Також Новини.LIVE писав, що Олександр Караваєв прокоментував чутки щодо можливого переходу до "Шахтаря".

ФК Шахтар Колос Тарас Степаненко
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації