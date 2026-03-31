Смотреть матч Украина — Албания можно на Megogo прямо сейчас

Смотреть товарищеский матч Украина — Албания, который пройдет в испанской Валенсии, можно на платформе MEGOGO. Поединок начнется в 21:45.

Матч будет доступен как на OTT-платформе, так и в свободном доступе на телеканале "MEGOGO Спорт", который транслируется в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. Таким образом, игру смогут посмотреть как пользователи сервиса, так и более широкая аудитория.

Сборная Украины подходит к этому поединку после поражения от Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Албания также не смогла пройти свой этап квалификации, уступив Польше со счетом 1:2.

Для главного тренера Сергея Реброва этот матч может стать важным в контексте своего будущего в сборной. Его контракт с УАФ действует до июня, а окончательное решение о продолжении сотрудничества планируют принять после игры с Албанией.

Матч состоится на стадионе ФК "Леванте" в Испании. Обслуживать матч будет испанская бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрою.

43-летний рефери из Бенидорма имеет опыт работы на матчах высокого уровня, однако известен также рядом резонансных решений. Помогать ему будут ассистенты Рауль Кабаньеро и Альфредо Монтеро, резервным арбитром назначен Иоса Галеч Апестигуиа.

Поединок станет завершающим для сборной Украины в мартовском цикле и, возможно, в карьере Реброва.

Матч Украина — Албания начнется в 21:45 по киевскому времени.

