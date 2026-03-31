Дивитись матч Україна — Албанія можна на Megogo прямо зараз

Збірна України з футболу. Фото: Reuters

Дивитися товариський матч Україна — Албанія, який пройде в іспанській Валенсії, можна на платформі MEGOGO. Поєдинок розпочнеться о 21:45.

Про трансляцію гри повідомив портал Новини.LIVE.

Відеотрансляція матчу Україна — Албанія

Матч буде доступний як на OTT-платформі, так і у вільному доступі на телеканалі "MEGOGO Спорт", який транслюється у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах. Таким чином, гру зможуть переглянути як користувачі сервісу, так і ширша аудиторія.

Збірна України підходить до цього поєдинку після поразки від Швеції (1:3) у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Албанія також не змогла пройти свій етап кваліфікації, поступившись Польщі з рахунком 1:2.

Для головного тренера Сергія Реброва цей матч може стати важливим у контексті свого майбутнього у збірній. Його контракт із УАФ діє до червня, а остаточне рішення щодо продовження співпраці планують ухвалити після гри з Албанією.

Матч відбудеться на стадіоні Estadi Ciutat de Valencia в Іспанії. Обслуговуватиме матч іспанська бригада арбітрів на чолі з Хуаном Мартінесом Мунуерою.

43-річний рефері з Бенідорма має досвід роботи на матчах високого рівня, однак відомий також низкою резонансних рішень. Допомагатимуть йому асистенти Рауль Кабаньєро та Альфредо Монтеро, резервним арбітром призначено Іосу Галеч Апестігуіа.

Поєдинок стане завершальним для збірної України у березневому циклі та, можливо, в кар’єрі Реброва.

Матч Україна — Албанія розпочнеться о 21:45 за київським часом.

