Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Смотреть матч Украина — Швеция можно на Megogo прямо сейчас

Смотреть матч Украина — Швеция можно на Megogo прямо сейчас

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 21:42
Анатолий Трубин с другими игроками сборной Украины. Фото: Фото: instagram.com/uafukraine/

Смотреть матч Украина — Швеция в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 можно на платформе MEGOGO. Поединок начнется в 21:45.

О трансляции игры сообщил портал Новини.LIVE.

Видеотрансляция матча Украина — Швеция

Посмотреть встречу можно на OTT-платформе MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и во всех пакетах "MEGOPACK".

Кроме этого, трансляция матча будет доступна бесплатно на телеканале "MEGOGO Спорт" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Матч состоится в Валенсии на стадионе "Леванте" и определит участника финала плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

Читайте также:

В случае победы сборная Украины сыграет в решающем матче за выход на Мундиаль против победителя пары Польша — Албания.

Поединок имеет ключевое значение для команды Сергея Реброва, ведь это шанс продолжить борьбу за место на чемпионате мира. Также это может сохранить главному тренеру работу в команде.

Сборная Украины подходит к игре после подготовительного сбора с ослабленным составом без Николая Матвиенко, Арсения Батагова, Тараса Михавко, Артема Довбыка, Ефима Конопли и Руслана Малиновского.

Украина: Трубин — Тымчик, Забарный, Бондарь, Миколенко — Ярмолюк, Калюжный, Судаков — Цыганков, Ванат, Зубков.

Запасные: Нещерет, Ризнык, Сарапий, Михайличенко, Сваток, Волошин, Гуцуляк, Пихаленок, Яремчук, Шапаренко, Пономаренко, Очеретько.

Швеция: Нордфельдт — Лагербильке, Гин, Линделеф, Гудмундссон — Йоханссон, Аяри, Карльстрем, Нюгрен — Эланга, Дьокереш.

Запасные: Тернквист, Эльборг, Бергвалль, Свенссон, Нильсон, Смит, Бардагжи, Старфельт, Сванберг, Ларссон, Али, Зенели.

Портал Новини.LIVE ранее сообщил, что проведет текстовую трансляцию матча квалификации чемпионата мира-2026 Украина — Швеция.

Также портал Новини.LIVE ранее опубликовал слова Ильи Забарного относительно матча Украины со Швецией.

Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Сборная Швеции по футболу
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации