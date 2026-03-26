Смотреть матч Украина — Швеция можно на Megogo прямо сейчас

Смотреть матч Украина — Швеция в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 можно на платформе MEGOGO. Поединок начнется в 21:45.

О трансляции игры сообщил портал Новини.LIVE.

Видеотрансляция матча Украина — Швеция

Посмотреть встречу можно на OTT-платформе MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и во всех пакетах "MEGOPACK".

Кроме этого, трансляция матча будет доступна бесплатно на телеканале "MEGOGO Спорт" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Матч состоится в Валенсии на стадионе "Леванте" и определит участника финала плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

В случае победы сборная Украины сыграет в решающем матче за выход на Мундиаль против победителя пары Польша — Албания.

Поединок имеет ключевое значение для команды Сергея Реброва, ведь это шанс продолжить борьбу за место на чемпионате мира. Также это может сохранить главному тренеру работу в команде.

Сборная Украины подходит к игре после подготовительного сбора с ослабленным составом без Николая Матвиенко, Арсения Батагова, Тараса Михавко, Артема Довбыка, Ефима Конопли и Руслана Малиновского.

Украина: Трубин — Тымчик, Забарный, Бондарь, Миколенко — Ярмолюк, Калюжный, Судаков — Цыганков, Ванат, Зубков.

Запасные: Нещерет, Ризнык, Сарапий, Михайличенко, Сваток, Волошин, Гуцуляк, Пихаленок, Яремчук, Шапаренко, Пономаренко, Очеретько.

Швеция: Нордфельдт — Лагербильке, Гин, Линделеф, Гудмундссон — Йоханссон, Аяри, Карльстрем, Нюгрен — Эланга, Дьокереш.

Запасные: Тернквист, Эльборг, Бергвалль, Свенссон, Нильсон, Смит, Бардагжи, Старфельт, Сванберг, Ларссон, Али, Зенели.